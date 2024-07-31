Суд вынес решение по иску бывшей любовницы Кайла Уокера к игроку

Суд отклонил большую часть претензий бывшей любовницы защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера Лорин Гудмен. Модель и звезда реалити-шоу воспитывает от Уокера сына и дочь.

В суде по семейным делам она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов.

Кроме того, Гудман потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.

В ходе заседания Уокер заявил, что уже выплатил бывшей любовнице более 1 миллиона фунтов. По словам футболиста, Гудмен хочет превратить дом в выставочный зал, а не место для семьи.

Судья отклонил большую часть требований Гудман, обвинив Лорин в «легкомысленных тратах». Так, было установлено, что Лорин приобрела два дивана общей стоимостью более 15 тысяч фунтов, а также тратила 1400 фунтов в месяц на газовые баллоны для садовых фонарей.

34-летний Уокер в прошлом сезоне сыграл за «Манчестер Сити» 47 матчей, отдал 5 передач.

На Евро-2024 он принял участие во всех 7 встречах сборной Англии.

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