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    • Защитник «Манчестер Сити» Уокер высказался о расставании с женой

    Защитник «Манчестер Сити» Уокер высказался о расставании с женой

    Уокер и Энни Килнер расстались в этом году после 13 лет брака – вероятно, причиной этому стали измены футболисты. Пара

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о расставании со своей женой Энни Килнер после 13 лет брака. Вероятной причиной этого стали измены футболисты.

    «То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.

    В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Единственный человек, который виноват, – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я осознаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми.

    Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно было случиться», – сказал Уокер.

    • У Уокера и Килнер трое детей, сейчас Энни беременна четвертым ребенком.
    • В этом сезоне игрок провел 29 матчей за «Манчестер Сити», в которых сделал 3 голевые передачи.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706520212
    Потом подошел к агенту: "Я всё правильно сказал"? :)))
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