Защитник «Манчестер Сити» Уокер высказался о расставании с женой

Уокер и Энни Килнер расстались в этом году после 13 лет брака – вероятно, причиной этому стали измены футболисты. Пара

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о расставании со своей женой Энни Килнер после 13 лет брака. Вероятной причиной этого стали измены футболисты.

«То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.

В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Единственный человек, который виноват, – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я осознаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми.

Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно было случиться», – сказал Уокер.