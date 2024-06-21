Защитник сборной Англии объяснил, в какой футбол хочет играть Саутгейт

Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Дании (1:1).

«Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча? Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего. Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждет следующей игры», – пояснил Уокер.