Защитник сборной Англии объяснил, в какой футбол хочет играть Саутгейт

Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Дании (1:1).
«Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча? Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего. Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждет следующей игры», – пояснил Уокер.
- Вчера Англия Гарета Саутгейта потеряла первые очки на Евро. Англичане упустили победу во встрече с Данией, ведя в счете.
- Отметим, что различные эксперты и болельщики часто критикую Гарета Саутгейта за слишком оборонительный и осторожный футбол.
- При этом в активе англичан 4 очка. В первом туре Англия оказалась сильнее Сербии (1:0). Следующим соперником английской дружины станет Словения, которая поделила очки с Сербией (1:1).
- Примечательно, что на предыдущем континентальном первенстве, проходившим в 2021 году, Англия дошла до финала, но уступила титул Италии (1:1, 2-3 пен.).