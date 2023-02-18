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Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Ноттингем Форест - Манчестер Сити: обзор матча 18 февраля 2023
Ноттингем Форест
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
84'
К. Вуд
41'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Манчестер Сити
90'
Замена
Н. Аке
️️️️
Ф. Фоден
90'
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
84'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Орье
79'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
79'
Замена
О. Мангала
️️️️
Д. Шелви
72'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Д. Коулбэк
58'
Замена
А. Айю
️️️️
Данило
58'
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Д. Грилиш
Желтая карточка
Д. Уорролл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-4-1
1
Навас
6
Лоди
18
Фелипе
6
Уорролл
92
Орье
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
26
Шелви
19
Фройлер
4
Коулбэк
22
Джонсон
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
20
Силва
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
4
Коулбэк
3
Уильямс
3
Уильямс
4
Коулбэк
26
Шелви
23
Мангала
23
Мангала
26
Шелви
8
Данило
24
Айю
24
Айю
8
Данило
92
Орье
9
Вуд
9
Вуд
92
Орье
47
Фоден
15
Аке
15
Аке
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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