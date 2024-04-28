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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Ноттингем Форест - Манчестер Сити: обзор матча 28 апреля 2024
Ноттингем Форест
28.04.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
32'
Й. Гвардиол
71'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Манчестер Сити
89'
Замена
М. Нуньес
️️️️
К. Де Брюйне
89'
Замена
О. Бобб
️️️️
Х. Альварес
Замена
И. Сангаре
️️️️
В. Боли
84'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Эланга
74'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Мурильо
74'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Данило
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
62'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Д. Грилиш
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Ж. Доку
46'
Замена
С. Ортега
️️️️
Эдерсон
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Уильямс
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Селс
19
Ниахате
30
Боли
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Данило
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
24
Гвардиол
95
Аканджи
15
Аке
16
Родри
20
Силва
26
Де Брюйне
10
Грилиш
11
Доку
19
Альварес
5
Мурильо
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
5
Мурильо
3
Уильямс
29
Монтиэль
29
Монтиэль
3
Уильямс
30
Боли
6
Сангаре
6
Сангаре
30
Боли
8
Данило
22
Йетс
22
Йетс
8
Данило
19
Эланга
10
Рейна
10
Рейна
19
Эланга
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
26
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
26
Де Брюйне
11
Доку
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Доку
19
Альварес
14
Бобб
14
Бобб
19
Альварес
10
Грилиш
9
Холанд
9
Холанд
10
Грилиш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
6
Офсайды
2
1
Количество передач
345
726
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.77
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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