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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Манчестер Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 04 декабря 2024
Манчестер Сити
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
8'
Б. Силва
31'
К. Де Брюйне
57'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Н. Аке
90'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Грилиш
90'
Замена
Савиньо
️️️️
Ж. Доку
90'
76'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Замена
Р. Льюис
️️️️
К. Де Брюйне
74'
72'
Замена
Р. Соса
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Б. Силва
69'
63'
Замена
Э. да Силва Морейра
️️️️
О. Эйна
63'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
62'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 3:0!
Ж. Доку
Пас отдал
Э. Холанд
57'
54'
Желтая карточка
Мурильо
52'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
Желтая карточка
И. Гюндоган
52'
Замена
К. Уокер
️️️️
М. Аканджи
46'
46'
Замена
Морато
️️️️
Р. Йетс
45'
+1
Желтая карточка
Н. Домингес
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ж. Доку
31'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
24
Гвардиол
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
20
Силва
9
Вуд
25
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
25
Аканджи
26
Де Брюйне
82
Льюис
82
Льюис
26
Де Брюйне
10
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
10
Грилиш
15
Аке
24
Макэйти
24
Макэйти
15
Аке
11
Доку
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Доку
22
Йетс
5
Морато
5
Морато
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
19
Соса
19
Соса
20
Силва
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
34
Эйна
2
да Силва Морейра
2
да Силва Морейра
34
Эйна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
2
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
15
Офсайды
1
2
Количество передач
548
277
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.88
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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Манчестер Сити
Ноттингем Форест
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