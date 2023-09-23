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Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Манчестер Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 23 сентября 2023
Манчестер Сити
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
7'
Ф. Фоден
14'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
87'
81'
Желтая карточка
Д. Ориги
77'
Желтая карточка
О. Мангала
75'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Эйна
75'
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
Желтая карточка
Эдерсон
58'
58'
Желтая карточка
Т. Авонийи
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Альварес
57'
56'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
С. Орье
56'
Замена
Э. Эланга
️️️️
И. Сангаре
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ж. Доку
51'
46'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
Красная карточка
Родри
46'
45'
+1
Желтая карточка
И. Сангаре
39'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Тавареш
21'
Желтая карточка
Н. Тавареш
Желтая карточка
М. Аканджи
18'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Уокер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Оскар Бобб
ПВ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Эдерсон
28
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
19
Альварес
3-4-2-1
30
Тернер
92
Орье
19
Ниахате
30
Боли
34
Эйна
23
Мангала
6
Сангаре
17
Тавареш
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
19
Альварес
15
Аке
15
Аке
19
Альварес
11
Доку
27
Филлипс
27
Филлипс
11
Доку
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
17
Тавареш
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Тавареш
6
Сангаре
19
Эланга
19
Эланга
6
Сангаре
92
Орье
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
92
Орье
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
34
Эйна
27
Ориги
27
Ориги
34
Эйна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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