Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Оренбург-2» – «Носта»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 13 сентября

    «Оренбург-2» – «Носта»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 13 сентября

    Превью матча

    Матч 21-го тура Второй лиги России между «Оренбургом-2» и «Ностой» пройдет на стадионе «Газовик». Оба коллектива переживают сложные времена, демонстрируя нестабильные результаты. «Оренбург-2» занимает 12-е место с 16 очками, а «Носта» находится на 9-й позиции с 21 очком. Важная встреча для обеих команд, которые борются за улучшение своих позиций в таблице.

    Анализ команды «Оренбург-2»

    Под руководством Максима Грошева «Оренбург-2» показывает не лучшую форму: команда проигрывает в трех последних матчах, а их оборона пропустила 11 голов за последние 5 игр. В атаке ключевым игроком является Дмитрий Усов, забивший 7 мячей в 16 матчах, но его поддержка со стороны партнеров недостаточна – «Оренбург-2» забивает всего 0.20 гола в среднем за матч.

    Последние 5 матчей:

    • «Сокол Казань» 3:0 «Оренбург-2»
    • «Оренбург-2» 1:2 «Волна Ковернино»
    • «Лада» 5:0 «Оренбург-2»
    • «Оренбург-2» 0:0 «Уралец-ТС»
    • «Оренбург-2» 0:1 «Акрон-2»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч
    • Проигрывает в 3 последних матчах

    Анализ команды «Носта»

    Под руководством Антона Сычева «Носта» играет ничьи в трех последних матчах, но также испытывает проблемы в атаке, забив всего 0.20 гола за матч в последних 5 играх. Лучший бомбардир Константин Антипов забил 5 мячей в 10 матчах, что делает его ключевым игроком атаки. Тем не менее, общая результативность команды оставляет желать лучшего.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
    • Играет вничью в 3 последних матчах

    Тактический разбор

    «Оренбург-2» демонстрирует слабую игру в обороне, пропуская в среднем более 2 голов за матч. Их атака также малоэффективна, хотя команда забивала в 5 из 7 последних матчей против «Носты». Основная надежда в атаке – Дмитрия Усова, но без должной поддержки от остальных игроков реализовать моменты трудно.

    «Носта» также показывает слабую результативность, не забивая в 6 из 8 последних матчей, но обладает более надежной обороной, чем соперник. Команда Антона Сычева склонна к удержанию ничейного результата, что может сработать против нестабильной обороны «Оренбурга-2».

    Личные встречи

    Последние матчи между командами показали некоторое преимущество «Носты»:

    • 08.06.2024 – «Носта» 2:1 «Оренбург-2»
    • 08.10.2023 – «Оренбург-2» 0:2 «Носта»
    • 13.08.2023 – «Носта» 1:1 «Оренбург-2»

    История личных встреч демонстрирует, что «Носта» стабильно забивает в последних матчах против «Оренбурга-2» и чаще выигрывает, что может оказать влияние на исход предстоящего матча.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Оренбурга-2»: 3.20
    • Ничья: 2.90
    • Победа «Носты»: 2.30

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Ничья (2.90). Обе команды демонстрируют слабую атакующую игру и стремление к ничейным результатам.
    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.65). Ожидается низкая результативность с обеих сторон.
    • Более рискованная ставка: Победа «Носты» (2.30). С учетом последних личных встреч, «Носта» имеет небольшое преимущество над «Оренбургом-2».

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 2.90.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+