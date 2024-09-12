Превью матча

Матч 21-го тура Второй лиги России между «Оренбургом-2» и «Ностой» пройдет на стадионе «Газовик». Оба коллектива переживают сложные времена, демонстрируя нестабильные результаты. «Оренбург-2» занимает 12-е место с 16 очками, а «Носта» находится на 9-й позиции с 21 очком. Важная встреча для обеих команд, которые борются за улучшение своих позиций в таблице.

Анализ команды «Оренбург-2»

Под руководством Максима Грошева «Оренбург-2» показывает не лучшую форму: команда проигрывает в трех последних матчах, а их оборона пропустила 11 голов за последние 5 игр. В атаке ключевым игроком является Дмитрий Усов, забивший 7 мячей в 16 матчах, но его поддержка со стороны партнеров недостаточна – «Оренбург-2» забивает всего 0.20 гола в среднем за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч

Проигрывает в 3 последних матчах

Анализ команды «Носта»

Под руководством Антона Сычева «Носта» играет ничьи в трех последних матчах, но также испытывает проблемы в атаке, забив всего 0.20 гола за матч в последних 5 играх. Лучший бомбардир Константин Антипов забил 5 мячей в 10 матчах, что делает его ключевым игроком атаки. Тем не менее, общая результативность команды оставляет желать лучшего.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Играет вничью в 3 последних матчах

Тактический разбор

«Оренбург-2» демонстрирует слабую игру в обороне, пропуская в среднем более 2 голов за матч. Их атака также малоэффективна, хотя команда забивала в 5 из 7 последних матчей против «Носты». Основная надежда в атаке – Дмитрия Усова, но без должной поддержки от остальных игроков реализовать моменты трудно.

«Носта» также показывает слабую результативность, не забивая в 6 из 8 последних матчей, но обладает более надежной обороной, чем соперник. Команда Антона Сычева склонна к удержанию ничейного результата, что может сработать против нестабильной обороны «Оренбурга-2».

Личные встречи

Последние матчи между командами показали некоторое преимущество «Носты»:

08.06.2024 – «Носта» 2:1 «Оренбург-2»

08.10.2023 – «Оренбург-2» 0:2 «Носта»

13.08.2023 – «Носта» 1:1 «Оренбург-2»

История личных встреч демонстрирует, что «Носта» стабильно забивает в последних матчах против «Оренбурга-2» и чаще выигрывает, что может оказать влияние на исход предстоящего матча.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Оренбурга-2»: 3.20

Ничья: 2.90

Победа «Носты»: 2.30

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Ничья (2.90). Обе команды демонстрируют слабую атакующую игру и стремление к ничейным результатам.

Ничья (2.90). Обе команды демонстрируют слабую атакующую игру и стремление к ничейным результатам. Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.65). Ожидается низкая результативность с обеих сторон.

Тотал меньше 2.5 голов (1.65). Ожидается низкая результативность с обеих сторон. Более рискованная ставка: Победа «Носты» (2.30). С учетом последних личных встреч, «Носта» имеет небольшое преимущество над «Оренбургом-2».

Рекомендация: Ничья за коэффициент 2.90.