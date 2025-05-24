В 7 туре Второй лиги Б на стадионе «Уралец» местный клуб примет «Носту» – команду с яркой атакой и нестабильной обороной. «Уралец-ТС» демонстрирует уверенную форму и остаeтся в числе фаворитов текущего отрезка чемпионата, в то время как «Носта» чередует удачные матчи с провальными, теряя очки из-за слабой игры в защите.

«Уралец-ТС»

Клуб из Верхней Пышмы набрал 10 очков за 5 матчей и входит в пятeрку лидеров своей группы. Команда не проигрывает в трeх последних турах и стабильно находит путь к воротам соперников. Особенно показателен матч против «Сокола Казань», где «Уралец-ТС» выиграл 3:0 в гостях. За последние 5 игр коллектив забил 7 мячей и пропустил всего 4, демонстрируя сбалансированную игру. Средняя результативность – 1.4 гола за матч, а оборона допускает всего 0.8 гола за игру.

Важно отметить, что «Уралец-ТС» уверенно проводит матчи на своeм поле. Победа над «Крыльями Советов-2» 1:0 и ничья с крепким «Химиком» (2:2) – подтверждение формы и уверенности команды дома.

«Носта»

Команда из Новотроицка в турнирной таблице опустилась в середину, имея в активе 6 очков после шести туров. Главной проблемой «Носты» остаeтся игра в обороне – 11 пропущенных голов за 5 матчей, в среднем 2.2 за игру. Последний матч стал показательным: разгром от «Рубина-2» со счeтом 1:4.

Тем не менее, «Носта» активно играет в атаке. Команда забивает в четырeх матчах подряд и имеет в арсенале 7 голов за 5 встреч (1.4 гола за игру). Однако это не компенсирует критическую нестабильность в защите, где даже середняки чемпионата регулярно находят уязвимости.

Факты о командах

«Уралец-ТС»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за матч

Пропускает всего 0.8 гола за игру

«Носта»

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 2.2 гола пропущено за матч

В среднем 1.4 гола за игру в атаке

Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 5 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 0.4 4:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур Уралец-ТС 4 : 1 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур Носта 0 : 1 Уралец-ТС Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур Уралец-ТС 0 : 0 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур Носта 0 : 0 Уралец-ТС Россия. Кубок, 1/256 финала Носта 1 : 0 Уралец-ТС

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Носта»

Форма хозяев, стабильная оборона и поддержка родных трибун должны сыграть ключевую роль. «Носта» слаба в обороне и пропускает почти в каждом матче, в том числе по 3–4 мяча от соперников выше среднего уровня. «Уралец-ТС» вполне способен воспользоваться этими проблемами.

Учитывая атакующую мощь обеих команд и уязвимость гостей, встреча вполне может пройти в результативном ключе. «Уралец-ТС» будет контролировать игру и, вероятно, добьeтся очередной победы.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».

Рекомендованные ставки: