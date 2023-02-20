Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о договорных матчах в российском футболе.
«Есть ли в «Зените» закулисные игры? Я не знаю, не сталкивался с этим клубом. А когда был генеральным директором в ФК «Носта» — сталкивался: приехала «Кубань» и предложила 450 тысяч долларов за договорной матч.
Это было, я не Андерсен, чтобы выдумывать. Вот скажите мне честно — зачем мне выдумывать про то, что «Кубань» предлагала 450 тысяч долларов? Реальный пример в жизни у меня был один — я его привел, а глупые люди обиделись на это. Знаете почему? Потому что они глупые.
Так что до свидания, товарищи. Те, кто мне не верит, — негодяи и жулики«, – сказал Канчельскис.
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Источник: «РБ Спорт»