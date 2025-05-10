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Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:14
Носта - Акрон-2
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
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6.1
Точный счет 2:2
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11 мая на стадионе «Металлург» в Новотроицке состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, где «Носта» примет «Акрон-2». Обе команды начали сезон нестабильно, но последняя победа Акрона-2 со счетом 6:0 показала потенциал гостей. «Носта» пытается найти свою игру и избежать зоны аутсайдеров, а хозяева надеются прервать неудачную серию, несмотря на слабую игру в обороне.

«Носта»

Команда набрала всего 3 очка после 4 туров и занимает 11-е место в таблице. Основная проблема коллектива – слабая защита: в последних 5 матчах «Носта» пропустила 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). При этом атака действует умеренно результативно, забивая 5 голов в тех же встречах (в среднем 1.00 гол за игру). Ключевой игрок – V. Dzyon, отметившийся голом в одном из двух матчей. Важно отметить, что «Носта» пропускает в 7 последних матчах подряд, что указывает на уязвимость линии обороны.

«Акрон-2»

Гости также имеют 3 очка после 4 матчей, но демонстрируют куда более яркий атакующий стиль. В последней игре «Акрон-2» разгромил «ФК Челябинск-2» со счетом 6:0. В последних 5 матчах команда забила 10 мячей (в среднем 2.00 за игру) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Команда уверенно чувствует себя в атаке, но остаются вопросы к обороне. Форвард N. Makeev выделяется в составе гостей, оформив 2 гола за 2 матча. Важно, что «Акрон-2» проиграл 3 последних матча в гостях, что делает игру на выезде их слабым местом.

Факты о командах:

«Носта»

  • Пропускает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах против этого соперника.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола.

«Акрон-2»

  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Проигрывает в 3 последних матчах в гостях.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола.

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
10
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
0.8
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Носта
3 : 1
11.05.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Носта
1 : 1
07.09.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
0 : 1
02.06.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Акрон-2
1 : 1
12.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Носта
4 : 1
19.07.2023
Акрон-2

Прогноз на матч «Носта» – «Акрон-2»

Исходя из статистики, можно ожидать результативный матч с обоюдными шансами на успех. «Носта» всегда опасна дома и стремится прервать серию поражений, тогда как «Акрон-2» отлично выглядит в атаке, но неубедителен на выезде. Обе команды часто забивают и допускают ошибки в защите, что повышает вероятность ничейного исхода с обменом голами.

Прогноз на точный счет: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:2 – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Акрон-2» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.1
Точный счет 2:2
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Носта
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