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«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:00
Носта - Сокол
26 авг. 2026, среда 14:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.83
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Матч 3-го раунда FONBET Кубка России между «Ностой» и «Соколом» пройдет 26 августа 2026 года. Хозяева представляют Вторую лигу Б, гости – Вторую лигу А, что уже создает определенную разницу в классе. «Носта» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но еe оборона регулярно дает сбои – команда пропускает в семи последних встречах. «Сокол», в свою очередь, имеет хорошую кубковую выездную статистику и реже пропускает, хотя тоже не безгрешен в защите. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, надеющиеся на поддержку трибун, или гости, которые уже побеждали «Носту» в прошлом и выглядят более сбалансированно?

Кто победит в матче

«Носта» делает ставку на атакующую мощь и домашнюю поддержку. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 1,80 гола за игру, а еe голевая серия насчитывает уже четыре встречи. Однако оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и «Носта» пропускает в семи последних матчах подряд. В предыдущем раунде Кубка России хозяева обыграли «Химик» (3:2), а в чемпионате сыграли вничью с «Победой» (2:2) и одержали победу над «Уралом-2» (2:1). Домашняя поддержка и умение забивать дают «Носте» шанс на успех, но еe защита может стать решающим фактором против более организованного соперника.

«Сокол» подходит к матчу с преимуществом в классе и лучшей обороной. Команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Кубка России, а в среднем за пять последних игр пропускает 1,20 мяча – значительно меньше, чем хозяева. При этом атака гостей стабильна: 1,60 гола за игру в среднем. В предыдущем раунде «Сокол» уверенно обыграл «Ильпар» (3:1), а в чемпионате сыграл вничью с «Сибирью» (2:2) и победил «Аланию» (2:1). Однако и у гостей есть проблемы – они пропускают в восьми последних матчах, что даeт «Носте» надежду на гол. В очных встречах (две игры в 2010 году) «Сокол» одержал победу и сыграл вничью, не уступив «Носте» ни разу. Это психологическое преимущество и более надeжная игра в обороне делают гостей фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Носты», «Сокол» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне, классу и успешной истории встреч. Хозяева способны забить, но их уязвимая защита вряд ли позволит им пройти в следующий раунд. Наиболее вероятный исход – победа «Сокола» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды встречались дважды, и оба матча прошли в 2010 году: «Сокол» одержал победу (2:0) и сыграл вничью (1:1), не уступив «Носте» ни разу. Это даeт гостям психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Текущая форма «Носты» – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Сокол» более сбалансирован и реже пропускает. Кубковый опыт гостей на выезде также говорит в их пользу.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 1 (33%)
2
Забитых мячей
4
0.67
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Носта
0 : 2
04.05.2010
Сокол
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 1/8 финала
Носта
1 : 1
26.08.2026
Сокол
Россия. Кубок, 1/8 финала
Носта
1 : 1
26.08.2026
Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Сокол
1 : 1
10.08.2010
Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Носта
0 : 2
04.05.2010
Сокол

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
16
Николай Тюленев
ВР
52
Егор Пигаев
ЛЗ
23
Антон Пермяков
ЛЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЛЗ
29
Владислав Подьянов
ПЗ
15
Владиславс Федоровс
ПЗ
6
Илья Гущин
ПЗ
8
Арсений Вайнер
ЛП
7
Дмитрий Чамжаев
ЦП
12
Артур Ананян
ПП
21
Егор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Сокол
15
Тимофей Кашинцев
ВР
17
Андрей Анисимов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЛЗ
92
Иван Шилёнок
ЛЗ
10
Антон Мухин
ПЗ
33
Никита Глойдман
ПЗ
51
Антон Синяк
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЛП
75
Максим Майоров
ЦП
97
Артем Малахов
ПП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Носта
5
Станислав Иршев
ЛЗ
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
60
Айхан Бахыш-Заде
ПЗ
20
Артемий Блудов
ПЗ
13
Данила Бойко
ЛП
22
Denis Potashov
ЦП
Сокол
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
7
Глеб Донченко
ЦЗ
12
Алексей Исмагилов
ПЗ
11
Владислав Костин
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
3-2-3-1
16
Тюленев
15
Федоровс
52
Пигаев
23
Пермяков
44
Ахмеджанов
6
Гущин
8
Вайнер
7
Чамжаев
12
Ананян
21
Борисов
3-2-3-1
15
Кашинцев
33
Глойдман
17
Анисимов
4
Калачев
51
Синяк
92
Шилёнок
97
Малахов
75
Майоров
9
Шпитальный
25
Василевич
44
Ахмеджанов
5
Иршев
5
Иршев
44
Ахмеджанов
6
Гущин
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
6
Гущин
29
Подьянов
20
Блудов
20
Блудов
29
Подьянов
8
Вайнер
13
Бойко
13
Бойко
8
Вайнер
7
Чамжаев
22
Potashov
22
Potashov
7
Чамжаев
51
Синяк
12
Исмагилов
12
Исмагилов
51
Синяк
75
Майоров
11
Костин
11
Костин
75
Майоров
25
Василевич
20
Сысоев
20
Сысоев
25
Василевич
Остались в запасе
Носта
Сокол
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
7
Глеб Донченко
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
Остались в запасе
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
7
Глеб Донченко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Евгений Харлачев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сокола» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их успешная история встреч с «Ностой» и класс, обусловленный разницей дивизионов, делают их фаворитами. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Сокола» с коэффициентом 1,83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Ностой» и «Соколом» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Носта» – «Сокол»: смотреть онлайн.

1.83
победа «Сокола»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Сокол Носта
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