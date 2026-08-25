Матч 3-го раунда FONBET Кубка России между «Ностой» и «Соколом» пройдет 26 августа 2026 года. Хозяева представляют Вторую лигу Б, гости – Вторую лигу А, что уже создает определенную разницу в классе. «Носта» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но еe оборона регулярно дает сбои – команда пропускает в семи последних встречах. «Сокол», в свою очередь, имеет хорошую кубковую выездную статистику и реже пропускает, хотя тоже не безгрешен в защите. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, надеющиеся на поддержку трибун, или гости, которые уже побеждали «Носту» в прошлом и выглядят более сбалансированно?

Кто победит в матче

«Носта» делает ставку на атакующую мощь и домашнюю поддержку. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 1,80 гола за игру, а еe голевая серия насчитывает уже четыре встречи. Однако оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и «Носта» пропускает в семи последних матчах подряд. В предыдущем раунде Кубка России хозяева обыграли «Химик» (3:2), а в чемпионате сыграли вничью с «Победой» (2:2) и одержали победу над «Уралом-2» (2:1). Домашняя поддержка и умение забивать дают «Носте» шанс на успех, но еe защита может стать решающим фактором против более организованного соперника.

«Сокол» подходит к матчу с преимуществом в классе и лучшей обороной. Команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Кубка России, а в среднем за пять последних игр пропускает 1,20 мяча – значительно меньше, чем хозяева. При этом атака гостей стабильна: 1,60 гола за игру в среднем. В предыдущем раунде «Сокол» уверенно обыграл «Ильпар» (3:1), а в чемпионате сыграл вничью с «Сибирью» (2:2) и победил «Аланию» (2:1). Однако и у гостей есть проблемы – они пропускают в восьми последних матчах, что даeт «Носте» надежду на гол. В очных встречах (две игры в 2010 году) «Сокол» одержал победу и сыграл вничью, не уступив «Носте» ни разу. Это психологическое преимущество и более надeжная игра в обороне делают гостей фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Носты», «Сокол» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне, классу и успешной истории встреч. Хозяева способны забить, но их уязвимая защита вряд ли позволит им пройти в следующий раунд. Наиболее вероятный исход – победа «Сокола» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды встречались дважды, и оба матча прошли в 2010 году: «Сокол» одержал победу (2:0) и сыграл вничью (1:1), не уступив «Носте» ни разу. Это даeт гостям психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Текущая форма «Носты» – стабильные голы, но слабая защита, тогда как «Сокол» более сбалансирован и реже пропускает. Кубковый опыт гостей на выезде также говорит в их пользу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сокола» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их успешная история встреч с «Ностой» и класс, обусловленный разницей дивизионов, делают их фаворитами. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Сокола» с коэффициентом 1,83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Ностой» и «Соколом» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.