Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц

Вратарь Илья Свинов рассказал, сколько зарабатывал в «Носте» из Второй лиги.

– Как относитесь к критике футболистов за то, что они получают огромные зарплаты?

– Недавно Кутепов сказал, что 80 процентов тех, кто критикует, и половины пути не смогли бы пройти. По мне, идеальный ответ, просто повторю слова Ильи.

– Играя за «Спартак», много денег тратили на себя?

– Это как сейчас модно спрашивать, сколько денег нужно в месяц. Без обид, но точно не 30 тысяч в месяц. Не хочу обижать Евгения Латышонка, но эти суммы какое-то сумасшествие, тем более после того, как игрок перешел в «Зенит». Даже если ты один живешь и снимаешь квартиру, но еще же надо что-то есть.

Когда я жил в Новотроицке на базе, там у меня была зарплата 15 тысяч и последние полгода 20. На базе мне этих денег хватало, еще бутсы и перчатки с зарплаты покупал. Перчатки 5 тысяч стоили, а бутсы 15. Жил, и все нормально было. Если надо выжить, то 20-30 тысяч хватит, но комфортная жизнь у каждого своя. Кто-то ходит пешком, и его потом спросят, что ему надо. Человек ответит, что нужен велосипед, и будет топ. Кто-то ездит на Maybach, и у него спрашивают, сколько нужно для комфортной жизни, а он называет совсем другую сумму.

Для меня комфортная жизнь – это заплатить за ипотеку, сходить в ресторан пять раз в месяц, еда, одежда и слетать на отдых. Это в какую-то копейку выходит. Когда был в «Спартаке», скидывал деньги родителям, пытался что-то откладывать.