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Вторая Лига Б группа 4
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Носта
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Носта - результаты матчей
Новотроицк
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Юность
Сайт:
http://www.fc-nosta.ru/
Тренер:
Александр Руденко
Состав
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Россия. Первый дивизион. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
13.09 | 16:00
Рубин-2
2 : 0
Носта
06.09 | 14:00
Носта
0 : 1
Урал-2
30.08 | 16:00
Ижевск
1 : 2
Носта
23.08 | 15:00
Носта
2 : 2
Победа
16.08 | 11:00
Урал-2
1 : 2
Носта
09.08 | 15:00
Носта
2 : 1
Челябинск-2
02.08 | 18:00
Химик
5 : 0
Носта
26.07 | 15:00
Носта
1 : 1
Ижевск
12.07 | 14:00
КДВ
3 : 0
Носта
05.07 | 15:00
Носта
1 : 0
Оренбург-2
01.07 | 16:00
Рубин-2
3 : 0
Носта
28.06 | 16:00
Носта
1 : 1
Крылья Советов-2
21.06 | 14:00
Носта
0 : 1
Динамо Брл
14.06 | 13:00
Акрон-2
5 : 0
Носта
07.06 | 16:00
Носта
0 : 2
Урал-2
31.05 | 15:00
Челябинск-2
1 : 1
Носта
24.05 | 14:00
Носта
0 : 1
Химик
17.05 | 15:00
Ижевск
2 : 0
Носта
10.05 | 14:00
Носта
0 : 2
КДВ
03.05 | 16:00
Оренбург-2
3 : 0
Носта
29.04 | 14:00
Носта
2 : 2
Рубин-2
26.04 | 13:00
Крылья Советов-2
4 : 2
Носта
19.04 | 13:00
Динамо Брл
2 : 3
Носта
12.04 | 14:00
Носта
2 : 2
Акрон-2
05.04 | 14:00
Победа
4 : 1
Носта
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