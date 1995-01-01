Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Носта - результаты

    Город Новотроицк
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.fc-nosta.ru/
    Стадион Юность
    Тренер Антон Сычев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    6 тур
    		12 ноября, суббота 12:00 Торпедо Миасс 3:0 Носта
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Носта
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 2:2 Носта
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Носта 0:2 Тюмень
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:2 Носта
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Носта 1:2 Амкар-Пермь
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Носта
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Носта 0:2 Зенит-Ижевск
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Тюмень 2:1 Носта
    8 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Носта 3:1 Химик-Август
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:00 Носта 0:0 Новосибирск
    17 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Носта 0:2 Торпедо Миасс
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:0 Носта
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Оренбург-2
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 12:30 Урал-2 2:2 Носта
    2 тур
    		27 июля, среда 16:00 Носта 3:0 Динамо
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Иртыш
    • Читайте нас: 
    11