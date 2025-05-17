18 мая в Новотроицке состоится матч 6-го тура Второй лиги Б между «Ностой» и «Рубином-2». Обе команды показывают активный футбол, регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне. «Рубин-2» пока выглядит более сбалансированно и не проигрывает уже три матча подряд. Однако «Носта» набрала ход и играет уверенно дома. В этом матче возможен открытый футбол с обилием моментов и результативных атак.

«Носта»

Хозяева подходят к матчу с 6 очками после 5 туров и занимают 9-е место в таблице. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (1.4 в среднем за игру), но и пропустила 8 (1.6 в среднем). «Носта» особенно уязвима в защите: команда пропускает в восьми матчах подряд, хотя атакующий потенциал остаeтся высоким.

В последнем туре «Носта» уверенно обыграла «Акрон-2» (3:1), демонстрируя заметное улучшение в организации атак. Линия нападения прибавила в креативе, а полузащита – в темпе, что позволило создавать больше моментов. Однако оборона по-прежнему допускает грубые ошибки при переходах и под давлением.

«Рубин-2»

Гости занимают 7-ю строчку, набрав 8 очков за 5 матчей. Команда также забила 7 голов за этот период (1.4 в среднем) и пропустила столько же. Последние три тура завершились без поражений, в том числе ничья 2:2 с «Химиком» и результативный матч против «Крыльев-2» (3:3), где «Рубин-2» раскрыл свои атакующие возможности.

Команда играет организованно, умеет подстраиваться под соперника и часто использует фланговые атаки. Несмотря на серию ничьих, «Рубин-2» стабильно набирает очки и сохраняет боевой настрой. Основные проблемы – нестабильность в обороне и частые потери концентрации во втором тайме, что приводит к ненужным пропущенным мячам.

Факты о командах:

«Носта»

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 1.4 забитого и 1.6 пропущенного мяча за игру

6 очков, 9-е место

Забивает в 3 турах кряду

«Рубин-2»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.4 забитого и 1.4 пропущенного мяча за игру

8 очков, 7-е место

Забивает в 3 турах подряд

Личные встречи 38% (6) 6% (1) 56% (9) 16 Забитых мячей 24 1 В среднем за матч 1.5 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур Рубин-2 3 : 0 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур Носта 0 : 1 Рубин-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур Носта 0 : 2 Рубин-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур Рубин-2 0 : 0 Носта Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Носта 0 : 2 Рубин-2 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур Рубин-2 2 : 0 Носта Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур Носта 3 : 1 Рубин-2 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Рубин-2 1 : 3 Носта Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Носта 4 : 0 Рубин-2 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Носта 0 : 1 Рубин-2 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Рубин-2 4 : 1 Носта Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур Носта 2 : 0 Рубин-2 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Рубин-2 3 : 0 Носта Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Носта 0 : 3 Рубин-2 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Носта 2 : 1 Рубин-2 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Рубин-2 0 : 1 Носта

Прогноз на матч «Носта» – «Рубин-2»

Матч обещает быть равным и открытым. Обе команды результативны, но уязвимы в обороне. Учитывая форму команд и их игровые модели, ключевым фактором станет реализация моментов. У «Рубина-2» чуть больше системности, но «Носта» дома может оказать серьeзное сопротивление. Наиболее вероятен сценарий с обменом голами и минимальным перевесом одной из сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Рубина-2».

Рекомендованные ставки: