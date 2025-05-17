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Прогноз на точный счёт матча «Носта» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:36
Носта - Рубин-2
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Рубина-2»
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18 мая в Новотроицке состоится матч 6-го тура Второй лиги Б между «Ностой» и «Рубином-2». Обе команды показывают активный футбол, регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне. «Рубин-2» пока выглядит более сбалансированно и не проигрывает уже три матча подряд. Однако «Носта» набрала ход и играет уверенно дома. В этом матче возможен открытый футбол с обилием моментов и результативных атак.

«Носта»

Хозяева подходят к матчу с 6 очками после 5 туров и занимают 9-е место в таблице. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (1.4 в среднем за игру), но и пропустила 8 (1.6 в среднем). «Носта» особенно уязвима в защите: команда пропускает в восьми матчах подряд, хотя атакующий потенциал остаeтся высоким.

В последнем туре «Носта» уверенно обыграла «Акрон-2» (3:1), демонстрируя заметное улучшение в организации атак. Линия нападения прибавила в креативе, а полузащита – в темпе, что позволило создавать больше моментов. Однако оборона по-прежнему допускает грубые ошибки при переходах и под давлением.

«Рубин-2»

Гости занимают 7-ю строчку, набрав 8 очков за 5 матчей. Команда также забила 7 голов за этот период (1.4 в среднем) и пропустила столько же. Последние три тура завершились без поражений, в том числе ничья 2:2 с «Химиком» и результативный матч против «Крыльев-2» (3:3), где «Рубин-2» раскрыл свои атакующие возможности.

Команда играет организованно, умеет подстраиваться под соперника и часто использует фланговые атаки. Несмотря на серию ничьих, «Рубин-2» стабильно набирает очки и сохраняет боевой настрой. Основные проблемы – нестабильность в обороне и частые потери концентрации во втором тайме, что приводит к ненужным пропущенным мячам.

Факты о командах:

«Носта»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 1.4 забитого и 1.6 пропущенного мяча за игру
  • 6 очков, 9-е место
  • Забивает в 3 турах кряду

«Рубин-2»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.4 забитого и 1.4 пропущенного мяча за игру
  • 8 очков, 7-е место
  • Забивает в 3 турах подряд

Личные встречи
38% (6)
6% (1)
56% (9)
16
Забитых мячей
24
1
В среднем за матч
1.5
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Рубин-2
3 : 0
17.08.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Носта
0 : 1
11.05.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Носта
0 : 2
01.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Рубин-2
0 : 0
06.08.2023
Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Носта
0 : 2
04.10.2014
Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Рубин-2
2 : 0
07.08.2014
Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Носта
3 : 1
12.05.2014
Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Рубин-2
1 : 3
29.09.2013
Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Носта
4 : 0
01.08.2013
Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Носта
0 : 1
18.04.2013
Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Рубин-2
4 : 1
14.08.2012
Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур
Носта
2 : 0
24.04.2012
Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Рубин-2
3 : 0
16.08.2011
Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Носта
0 : 3
24.05.2011
Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Носта
2 : 1
04.10.2010
Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Рубин-2
0 : 1
04.07.2010
Носта
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Прогноз на матч «Носта» – «Рубин-2»

Матч обещает быть равным и открытым. Обе команды результативны, но уязвимы в обороне. Учитывая форму команд и их игровые модели, ключевым фактором станет реализация моментов. У «Рубина-2» чуть больше системности, но «Носта» дома может оказать серьeзное сопротивление. Наиболее вероятен сценарий с обменом голами и минимальным перевесом одной из сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Рубина-2».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Рубина-2» – коэффициент 2.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Рубина-2» – коэффициент 6.80

6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Рубина-2»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Рубин-2 Носта
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