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«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.63

13 июня 2026 9:11
Амкар-Пермь - Динамо Вл
14 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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1.63
«Амкар» победит
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14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Амкар» и «Динамо Владивосток».

«Амкар»

Пермский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (24 очка после 17 туров). Команда демонстрирует нестабильные результаты: три последних матча завершились вничью. В атаке «Амкар» действует средне – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона пропускает столько же, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Аланией» (1:1). Хозяева будут стремиться прервать серию ничьих и взять три очка.

«Динамо Владивосток»

Владивостокский клуб располагается на шестом месте (17 очков после 14 туров). Команда переживает кризис: пять последних матчей без побед. Атака практически не работает – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона при этом выглядит крайне ненадeжно: пропущено 10 голов за тот же период (2.00 в среднем). В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с «Динамо Киров» (0:0). Гости забивают в трeх последних матчах, но их оборонительные проблемы остаются серьeзными.

Факты о командах

«Амкар»

  • 4-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Евгений Тюкалов (6)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • 3 ничьи подряд
  • Пропускают в 5 из 7 матчей

«Динамо Владивосток»

  • 6-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Даниил Агуреев (6)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.00 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Амкар» – «Динамо Владивосток»

«Амкар» располагается выше в таблице и играет дома, однако его последние результаты не впечатляют – три ничьи подряд. «Динамо Владивосток» не может победить уже пять матчей, но при этом стабильно забивает в трeх последних встречах. Оборона гостей остаeтся главной проблемой: они пропускают в среднем два гола за игру. Хозяева имеют хорошие шансы победить, а с учeтом слабой защиты гостей – и забить. Вероятен обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • «Амкар» победит – коэффициент 1.63
  • Обе забьют – да

1.63
«Амкар» победит
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Вл Амкар-Пермь
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