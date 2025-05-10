11 мая на стадионе «Звезда» в Перми состоится матч пятого тура Второй лиги Б, где «Амкар» встретится с «Волной Ковернино». Обе команды удачно начали сезон и находятся в верхней части турнирной таблицы: «Амкар» занимает третье место с 8 очками, а «Волна Ковернино» расположилась второй с 9 баллами. Хозяева будут стремиться развить свою серию без поражений, а гости – продлить победный ход. Ожидается матч высокого напряжения с равной борьбой и минимальными шансами на крупный результат.

«Амкар»

«Амкар» продолжает демонстрировать стабильность: 10 матчей подряд без поражений подтверждают высокий уровень организации игры. Особенно впечатляет защита: команда не пропускает уже три матча подряд. В атаке «Амкар» стабилен и результативен, забив 9 голов за последние 5 игр (средний показатель – 1.8 гола за игру). Лидер нападения – Джамал Дибиргаджиев, который забил 5 мячей в 6 играх. Последний матч с «КДВ» (0:0) показал спад в реализации моментов, однако общая динамика остаeтся положительной.

«Волна Ковернино»

«Волна Ковернино» подходит к матчу с отличной серией из трeх побед подряд. Команда забивает стабильно (10 голов в последних 5 матчах, средняя результативность – 2 гола за игру) и почти не допускает ошибок в обороне (всего 2 пропущенных мяча за тот же период). Главной ударной силой остаeтся Бахадур Соколов, который забил дважды в последних двух матчах. Команда уверенно набирает очки даже в гостях и не пропускает уже три матча подряд, что придаeт дополнительной уверенности.

Факты о командах:

«Амкар»

10 матчей подряд без поражений.

Не пропускает в 3 последних матчах.

9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.

Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах.

«Волна Ковернино»

Побеждает в 3 последних матчах подряд.

10 забитых и 2 пропущенных в последних 5 матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Бахадур Соколов – 2 гола в 2 последних играх.

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 0.67 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур Амкар-Пермь 3 : 1 Волна Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур Волна 1 : 2 Амкар-Пермь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур Амкар-Пермь 1 : 0 Волна

Прогноз на матч «Амкар» – «Волна Ковернино»

Матч обещает быть тактически насыщенным с минимальным числом ошибок. Обе команды уверены в своих защитных линиях и редко позволяют соперникам раскрыться. «Амкар» силeн дома, но «Волна Ковернино» имеет впечатляющую серию голов и не уступает в организации игры. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, что отразит упорную борьбу за лидерство.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: