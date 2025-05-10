11 мая на стадионе «Звезда» в Перми состоится матч пятого тура Второй лиги Б, где «Амкар» встретится с «Волной Ковернино». Обе команды удачно начали сезон и находятся в верхней части турнирной таблицы: «Амкар» занимает третье место с 8 очками, а «Волна Ковернино» расположилась второй с 9 баллами. Хозяева будут стремиться развить свою серию без поражений, а гости – продлить победный ход. Ожидается матч высокого напряжения с равной борьбой и минимальными шансами на крупный результат.
«Амкар»
«Амкар» продолжает демонстрировать стабильность: 10 матчей подряд без поражений подтверждают высокий уровень организации игры. Особенно впечатляет защита: команда не пропускает уже три матча подряд. В атаке «Амкар» стабилен и результативен, забив 9 голов за последние 5 игр (средний показатель – 1.8 гола за игру). Лидер нападения – Джамал Дибиргаджиев, который забил 5 мячей в 6 играх. Последний матч с «КДВ» (0:0) показал спад в реализации моментов, однако общая динамика остаeтся положительной.
«Волна Ковернино»
«Волна Ковернино» подходит к матчу с отличной серией из трeх побед подряд. Команда забивает стабильно (10 голов в последних 5 матчах, средняя результативность – 2 гола за игру) и почти не допускает ошибок в обороне (всего 2 пропущенных мяча за тот же период). Главной ударной силой остаeтся Бахадур Соколов, который забил дважды в последних двух матчах. Команда уверенно набирает очки даже в гостях и не пропускает уже три матча подряд, что придаeт дополнительной уверенности.
Факты о командах:
«Амкар»
- 10 матчей подряд без поражений.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- 9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.
- Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах.
«Волна Ковернино»
- Побеждает в 3 последних матчах подряд.
- 10 забитых и 2 пропущенных в последних 5 матчах.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- Бахадур Соколов – 2 гола в 2 последних играх.
Прогноз на матч «Амкар» – «Волна Ковернино»
Матч обещает быть тактически насыщенным с минимальным числом ошибок. Обе команды уверены в своих защитных линиях и редко позволяют соперникам раскрыться. «Амкар» силeн дома, но «Волна Ковернино» имеет впечатляющую серию голов и не уступает в организации игры. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, что отразит упорную борьбу за лидерство.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Амкар» больше 1.0 – коэффициент 1.85