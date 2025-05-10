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Прогноз на точный счет матча «Амкар» – «Волна Ковернино»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:02
Амкар-Пермь - Волна
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
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6.0
Точный счёт 1:1
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11 мая на стадионе «Звезда» в Перми состоится матч пятого тура Второй лиги Б, где «Амкар» встретится с «Волной Ковернино». Обе команды удачно начали сезон и находятся в верхней части турнирной таблицы: «Амкар» занимает третье место с 8 очками, а «Волна Ковернино» расположилась второй с 9 баллами. Хозяева будут стремиться развить свою серию без поражений, а гости – продлить победный ход. Ожидается матч высокого напряжения с равной борьбой и минимальными шансами на крупный результат.

«Амкар»

«Амкар» продолжает демонстрировать стабильность: 10 матчей подряд без поражений подтверждают высокий уровень организации игры. Особенно впечатляет защита: команда не пропускает уже три матча подряд. В атаке «Амкар» стабилен и результативен, забив 9 голов за последние 5 игр (средний показатель – 1.8 гола за игру). Лидер нападения – Джамал Дибиргаджиев, который забил 5 мячей в 6 играх. Последний матч с «КДВ» (0:0) показал спад в реализации моментов, однако общая динамика остаeтся положительной.

«Волна Ковернино»

«Волна Ковернино» подходит к матчу с отличной серией из трeх побед подряд. Команда забивает стабильно (10 голов в последних 5 матчах, средняя результативность – 2 гола за игру) и почти не допускает ошибок в обороне (всего 2 пропущенных мяча за тот же период). Главной ударной силой остаeтся Бахадур Соколов, который забил дважды в последних двух матчах. Команда уверенно набирает очки даже в гостях и не пропускает уже три матча подряд, что придаeт дополнительной уверенности.

Факты о командах:

«Амкар»

  • 10 матчей подряд без поражений.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • 9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.
  • Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах.

«Волна Ковернино»

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.
  • 10 забитых и 2 пропущенных в последних 5 матчах.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • Бахадур Соколов – 2 гола в 2 последних играх.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Амкар-Пермь
3 : 1
11.05.2025
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Волна
1 : 2
19.10.2024
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13.04.2024
Волна

Прогноз на матч «Амкар» – «Волна Ковернино»

Матч обещает быть тактически насыщенным с минимальным числом ошибок. Обе команды уверены в своих защитных линиях и редко позволяют соперникам раскрыться. «Амкар» силeн дома, но «Волна Ковернино» имеет впечатляющую серию голов и не уступает в организации игры. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, что отразит упорную борьбу за лидерство.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Амкар» больше 1.0 – коэффициент 1.85

6.0
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Волна Амкар-Пермь
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