Второй раунд Пути регионов FONBET Кубка России подарит зрителям противостояние атакующих команд. «Химик» примет «Амкар» на домашнем стадионе и постарается продлить впечатляющую победную серию. Оба коллектива демонстрируют результативный и зрелищный футбол, что делает встречу особенно интригующей.

«Химик»

Команда находится в феноменальной форме – девять побед подряд при великолепной атаке. За последние пять матчей «Химик» забил 15 голов, в среднем по 3 мяча за игру, что делает их одним из самых результативных коллективов в своей зоне. В обороне команда также выглядит уверенно – всего 5 пропущенных мячей за тот же период, или 1 в среднем за матч. «Химик» действует агрессивно, использует фланги и стандарты, не отпуская соперника от своих ворот. Победы над «Рубином-2», «Ностой», «Акроном-2» и другими соперниками – прямое подтверждение стабильности.

Команда неизменно забивает уже 15 матчей подряд. Это не случайность, а системный подход: коллектив хорошо адаптируется к разным соперникам и умеет наращивать темп в нужный момент.

«Амкар»

Гости тоже демонстрируют атакующую мощь, забивая в 13 играх подряд. В последних пяти встречах на счету «Амкара» 13 голов, в среднем 2.60 за игру – это внушительная цифра. Однако оборона выглядит уязвимой: 11 пропущенных мячей за 5 матчей, то есть 2.20 в среднем за игру. Такая нестабильность может быть критичной в кубковых играх, где цена ошибки велика.

Тем не менее, «Амкар» уверен в себе в рамках Кубка России – команда не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей турнира. Последние результаты в лиге разнонаправленные: уверенная победа над «Волной», крупное поражение от «Оренбурга-2», боевая игра с «КДВ». Команда настроена идти в атаку, даже играя в гостях.

Факты о командах

«Химик»

Побеждает в 9 последних матчах.

Забивает в 15 матчах подряд.

В последних 5 играх: 15 забитых, 5 пропущенных.

Средние показатели: 3.00 гола забито и 1.00 пропущено за матч.

«Амкар»

Не проигрывает в 8 из 10 последних выездных матчей Кубка России.

Забивает в 13 матчах подряд.

В последних 5 играх: 13 забитых, 11 пропущенных.

Средние показатели: 2.60 гола забито и 2.20 пропущено за матч.

Прогноз на матч

Обе команды показывают атакующий футбол и высокую результативность. «Химик» при этом выглядит значительно стабильнее – как в плане обороны, так и в организации игры. «Амкар» умеет действовать агрессивно и использовать свободные зоны, но нестабильность в защите делает их уязвимыми против соперника с такой формой.

Исходя из текущей формы, мотивации и характера команд, стоит ждать результативной игры, но преимущество у хозяев. «Химик» лучше контролирует игру, реже ошибается и играет на домашнем поле.

Рекомендованные ставки