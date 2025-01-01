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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Команды
Амкар-Пермь
Состав
€ 3,50 млн
Амкар-Пермь - состав команды
Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://www.amkar-perm.ru/
Тренер:
Александр Кульчий
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
64
Решетняк Никита
Вра
25
€ 0.125 млн.
57
Трифонов Егор
Вра
18
-
40
Зайнуллин Тимур
Вра
19
-
1
Хамхоев Хазбулат
Вра
31
-
6
Конде Секу
Защ
32
€ 0.8 млн.
78
Плотников Алексей
Защ
26
-
45
Придюк Андрей
Защ
31
-
80
Мальцев Лев
Защ
20
-
13
Бочаров Антон
Защ
30
-
55
Бубнов Анатолий
Защ
19
-
33
Мырзаков Кирилл
Защ
26
-
5
Гол Януш
Пол
39
€ 1.4 млн.
11
Симонов Роман
Пол
23
€ 0.1 млн.
23
Иванов Александр
Пол
27
€ 0.1 млн.
16
Кравченко Денис
Пол
23
€ 0.05 млн.
14
Чушъялов Денис
Пол
32
-
7
Тюкалов Евгений
Пол
32
-
70
Муталиев Аслан
Пол
23
-
11
Захаров Илья
Пол
28
-
6
Толкачев Лев
Пол
24
-
39
Родин Михаил
Пол
23
-
15
Шерстобитов Дмитрий
Пол
21
-
95
Чернышев Арсений
Пол
19
-
77
Зуев Даниил
Пол
28
-
25
Габов Даниил
Пол
22
-
59
Сафонов Александр
Пол
20
-
26
Браун Форбс Фелисио
Нап
33
€ 0.5 млн.
80
Оланаре Аарон
Нап
31
€ 0.25 млн.
20
Колесниченко Кирилл
Нап
25
€ 0.15 млн.
14
Кочетов Кирилл
Нап
23
€ 0.025 млн.
11
Дибиргаджиев Джамал
Нап
28
-
9
Юрченко Илья
Нап
29
-
31
Бурыкин Кирилл
Нап
26
-
10
Подбельцев Александр
Нап
32
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 15, нападающих: 8
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