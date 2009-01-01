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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Амкар-Пермь
Результаты
€ 3 млн
Амкар-Пермь - результаты матчей
Пермь
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://www.amkar-perm.ru/
Тренер:
Игорь Беляев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. Премьер-лига. 2017/2018
Россия. Премьер-лига. 2016/2017
Россия. Премьер-лига. 2015/2016
Россия. Премьер-лига. 2014/2015
Россия. Премьер-Лига. 2013/2014
Россия. Премьер-Лига. 2012/2013
Россия. Премьер-лига. 2011/2012
Россия. Премьер-Лига. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Россия. Премьер-лига. 2009
Россия. Премьер-лига. 2008
Россия. Премьер-лига. 2007
Россия. Премьер-лига. 2006
Россия. Премьер-лига. 2005
Россия. Премьер-лига. 2004
13.09 | 14:00
Амкар-Пермь
2 : 3
Тюмень
30.08 | 15:00
Амкар-Пермь
2 : 2
Зенит-2
22.08 | 14:00
Торпедо Миасс
5 : 0
Амкар-Пермь
16.08 | 15:00
Амкар-Пермь
5 : 1
Динамо Ставрополь
08.08 | 16:00
Динамо-2
0 : 3
Амкар-Пермь
01.08 | 17:00
Тюмень
0 : 2
Амкар-Пермь
18.07 | 14:00
Иртыш
0 : 3
Амкар-Пермь
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