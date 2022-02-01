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    Амкар-Пермь - результаты

    Город Пермь
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт www.amkar-perm.ru/
    Стадион Звезда
    Тренер Рустем Хузин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		12 ноября, суббота 13:00 Амкар-Пермь 4:1 Урал-2
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Оренбург-2 0:4 Амкар-Пермь
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 2:1 Зенит-Ижевск
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Амкар-Пермь
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Носта 1:2 Амкар-Пермь
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Носта
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Новосибирск
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:1 Амкар-Пермь
    8 тур
    		10 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:3 Амкар-Пермь
    7 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 3:3 Оренбург-2
    6 тур
    		27 августа, суббота 12:30 Урал-2 0:1 Амкар-Пермь
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Амкар-Пермь 4:0 Торпедо Миасс
    4 тур
    		13 августа, суббота 10:30 Иртыш 1:0 Амкар-Пермь
    3 тур
    		10 августа, среда 14:00 Динамо 1:3 Амкар-Пермь
    2 тур
    		30 июля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 3:0 Химик-Август
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 4:0 Амкар-Пермь
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