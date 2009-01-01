Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2026 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024 Россия. Кубок. 2023/2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. Осень 2023 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Премьер-лига. 2017/2018 Россия. Премьер-лига. 2016/2017 Россия. Премьер-лига. 2015/2016 Россия. Премьер-лига. 2014/2015 Россия. Премьер-Лига. 2013/2014 Россия. Премьер-Лига. 2012/2013 Россия. Премьер-лига. 2011/2012 Россия. Премьер-Лига. 2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Россия. Премьер-лига. 2009 Россия. Премьер-лига. 2008 Россия. Премьер-лига. 2007 Россия. Премьер-лига. 2006 Россия. Премьер-лига. 2005 Россия. Премьер-лига. 2004