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Прогноз на точный счёт матча «Сокол» – «Амкар»: Вторая лига Б, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:49
Сокол Казань - Амкар-Пермь
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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6.90
Точный счёт 1:3 в пользу «Амкара»
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18 мая на стадионе «Трудовые резервы» в Казани состоится матч 6-го тура Второй лиги Б между «Соколом Казань» и «Амкаром». Команды находятся на противоположных концах турнирной таблицы: хозяева пытаются набрать форму, а гости уверенно идут на первом месте. Исход встречи во многом зависит от того, насколько «Сокол» сможет сдерживать атаки одного из самых результативных коллективов турнира.

«Сокол Казань»

После пяти туров «Сокол Казань» набрал всего одно очко и занимает 13-е место. Команда пока не знает побед в этом сезоне и лишь однажды смогла отличиться в атаке за весь отрезок. При этом стоит отметить, что в последних трeх турах команда всe же забивает, пусть и по одному мячу. Это может говорить о постепенном налаживании взаимодействий в атаке.

Серьeзные проблемы наблюдаются в обороне: 7 пропущенных мячей за 5 туров (в среднем 1.4 за игру), а единственный матч с «Уралом-2», завершившийся нулевой ничьей, стал редким исключением. Главный козырь – мотивация и поддержка домашних трибун, но этого мало, чтобы рассчитывать на успех против лидера.

«Амкар»

Гости лидируют в чемпионате, имея 11 очков после 5 туров. Команда не проигрывает в 11 матчах подряд и показывает впечатляющую форму: 12 голов за последние 5 встреч (в среднем 2.4 за игру) и лишь 2 пропущенных. «Амкар» уверенно сочетает атакующую мощь с надeжной обороной.

Форма Джамала Дибиргаджиева – ключ к успеху пермяков. Нападающий забил уже 5 мячей в 6 играх, демонстрируя отличную реализацию. Поддерживает его весь атакующий блок, где игра идeт через быстрые фланги и активное давление. Команда умеет доминировать и хладнокровно доводить матч до нужного результата.

Факты о командах

«Сокол Казань»

  • 1 очко после 5 туров
  • Не выигрывает в сезоне
  • В среднем 0.2 забитого и 1.4 пропущенного мяча за игру
  • Забивает в 3 последних матчах

«Амкар»

  • 11 очков и 1-е место
  • Не проигрывает в 11 матчах
  • В среднем 2.4 забитого и 0.4 пропущенного мяча за игру
  • Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Сокол Казань
0 : 1
28.07.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
19.04.2024
Сокол Казань

Прогноз на матч «Сокол Казань» – «Амкар»

Все данные указывают на явное преимущество «Амкара». Команда уверенно набирает очки и регулярно громит соперников, в то время как «Сокол Казань» пытается выбраться с дна таблицы. Учитывая разницу в классе, организации и результативности, наиболее вероятен уверенный успех гостей. Однако, учитывая, что «Сокол» забивает в последних турах, гол престижа со стороны хозяев исключать не стоит.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Амкара».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Амкара» – коэффициент 1.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Амкара» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 1:3 в пользу «Амкара» – коэффициент 6.90

6.90
Точный счёт 1:3 в пользу «Амкара»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Амкар-Пермь Сокол Казань
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