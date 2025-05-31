1 июня на стадионе «Химик» пройдет центральный матч 8 тура Второй лиги Б, где местный коллектив примет одного из лидеров турнира – «Амкар». Обе команды находятся в верхней части таблицы и показывают стабильные результаты, но имеют противоположный стиль игры: атакующий у хозяев и прагматично-дефенсивный у гостей. Это противостояние обещает быть напряженным и тактически интересным.

«Химик»

«Химик» после 7 туров занимает 2 место с 15 очками. Команда активно действует в атаке и регулярно поражает ворота соперников: 12 голов за последние 5 матчей и в среднем 2.40 за игру. При этом команда не отличается надежной обороной – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и голы в 4 последних играх. Ярким лидером атак является Дмитрий Меренчуков, который при 5 голах в 20 матчах задаeт темп нападению.

В домашних матчах «Химик» действует напористо, часто берeт инициативу в свои руки, но теряет концентрацию в обороне. Против соперника, играющего от обороны, это может сыграть как в плюс, так и в минус.

«Амкар»

«Амкар» возглавляет таблицу с 17 очками после 7 туров. Команда выиграла три последних матча и находится в отличной форме. За последние 5 игр пермяки пропустили лишь один мяч – лучшая оборона лиги на данном этапе. При этом атакующие показатели достаточно стабильны: 7 голов в 5 играх (в среднем 1.40 за матч).

Джамал Дибиргаджиев является главной звездой в нападении – 5 голов в 6 матчах. Благодаря хорошей организации игры и компактной обороне, «Амкар» редко позволяет сопернику развернуться. На выезде команда играет рационально, часто сохраняя ворота на замке и дожидаясь своего момента в атаке.

Факты о командах:

«Химик»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Амкар»

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Химик» – «Амкар»

Встречаются атакующая команда с высокой результативностью и коллектив с лучшей обороной турнира. «Химик» постарается сыграть первым номером, но «Амкар» умеет гасить темп соперника и находить момент для точного удара. Хозяева наверняка смогут забить, но и сами вряд ли удержат ворота сухими. Сценарий игры ведeт к минимальному преимуществу одной из сторон с результативностью с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Амкара».

Рекомендованные ставки: