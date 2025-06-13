15 июня на стадионе «Центральный» в Казани состоится центральный матч 10-го тура Второй лиги Б – «Рубин-2» примет «Амкар». Это встреча двух лучших команд турнира на текущий момент. Гости занимают первую строчку с 23 очками, а хозяева идут вторыми, отставая всего на три балла. Обе команды набрали великолепную форму, и матч обещает стать настоящим украшением тура.

«Рубин-2»

Молодeжный состав казанского клуба демонстрирует стабильную и результативную игру. В активе команды 4 победы подряд, при этом в 7 последних турах «Рубин-2» неизменно поражает ворота соперников. Особенно впечатляют атакующие показатели: 15 голов в последних пяти играх – в среднем 3.00 за матч. Оборона также выглядит уверенно, всего 4 пропущенных мяча за этот же период (в среднем 0.80 за игру). Последние победы над «Урал-2» (1:0), «Акроном-2» (5:0) и «Ностой» (4:1) подтверждают, что казанцы подходят к очному поединку с лидером в отличном состоянии.

«Амкар»

Пермский клуб заслуженно возглавляет турнирную таблицу. Команда выдала серию из 5 побед подряд и обладает лучшей разницей мячей в лиге – +20. За последние 5 матчей «Амкар» забил 14 голов (в среднем 2.80 за игру) и пропустил лишь 2 (в среднем 0.40). В игре с «Ностой» (5:0) пермяки показали, что могут доминировать в атаке. Отдельно стоит отметить Джамала Дибиргаджиева, который остаeтся ключевой фигурой в нападении команды. Надeжная оборона и мощная линия атаки делают «Амкар» фаворитом в большинстве матчей, включая предстоящую встречу.

Факты о командах

«Рубин-2»

2-е место, 20 очков после 9 туров

Победы в 4 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 3.00 забитых и 0.80 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

«Амкар»

Лидер турнира с 23 очками

Победы в 5 последних матчах

Лучшая разница мячей в турнире (+20)

В среднем: 2.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур Рубин-2 2 : 0 Амкар-Пермь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур Амкар-Пермь 2 : 0 Рубин-2

Прогноз на матч

Обе команды подходят к очной встрече в отличной форме, имеют стабильные атакующие показатели и хорошо организованную оборону. При этом «Амкар» выглядит чуть более зрелым и сбалансированным коллективом, способным использовать даже минимальные ошибки соперника. «Рубин-2» хорошо действует на своeм поле и вряд ли откажется от атакующего футбола, особенно при поддержке своих трибун. Обе команды способны забить, но ключевой фактор – дисциплина и реализация моментов. «Амкар» умеет выжимать максимум из минимума.

Рекомендованные ставки: