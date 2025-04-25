26 апреля 2025 года на стадионе в Ставрополе состоится матч 7-го тура Вторая лига России, в котором «Динамо Ставрополь» примет «Кубань Холдинг». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, однако имеют разные показатели, что придает встрече особую интригу. Ставропольская команда после нескольких ничьих будет стремиться набрать важные очки, а «Кубань Холдинг», не проигрывая в последних 8 матчах, будет стремиться продлить свою беспроигрышную серию.

«Динамо Ставрополь»

«Динамо Ставрополь» набрало 11 очков после 6 туров и располагается на 4-й позиции. В последних играх команда демонстрирует стабильные результаты: она не проигрывает в 4 матчах подряд, включая победы над «Ангуштом» и «Рубином Ялта». В атаке команда довольно результативна, забив 8 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.6 гола за матч). Однако защита оставляет желать лучшего: команда пропускает в среднем 1.2 гола за матч в этих играх.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, что свидетельствует о высоком уровне их атакующих действий. При этом они также неплохо защищаются, пропуская в среднем 1 гол за игру. Кубань не проигрывает в последних 8 матчах, и эта беспроигрышная серия придает команде уверенность перед выездом в Ставрополь. Команда забивает в каждом из последних матчей, но также сталкивается с проблемами в обороне, что делает их игры довольно результативными.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

Набрало 11 очков после 6 туров и занимает 4-е место.

В последних 5 играх «Динамо Ставрополь» забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1.2 гола.

В последних 4 матчах команда не проигрывает.

В последних играх «Динамо Ставрополь» забивает в среднем 2.0 гола за игру.

«Кубань Холдинг»

Набрал 12 очков после 6 туров и занимает 1-е место.

В последних 5 играх «Кубань Холдинг» забивает в среднем 2.0 гола за матч и пропускает 1 гол.

Не проигрывает в 8 последних матчах.

В последних 5 играх «Кубань Холдинг» забивает в среднем 2 гола за матч.

Личные встречи 42% (5) 8% (1) 50% (6) 16 Забитых мячей 21 1.33 В среднем за матч 1.75 4:3 Крупнейшая победа 8:0 Самый результативный матч: 0:8 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур Динамо Ставрополь 1 : 2 Кубань Холдинг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур Кубань Холдинг 0 : 3 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Кубань Холдинг 2 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур Динамо Ставрополь 0 : 1 Кубань Холдинг Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур Динамо Ставрополь 0 : 8 Кубань Холдинг Россия. Вторая лига. Группа 1, 12 тур Кубань Холдинг 1 : 2 Динамо Ставрополь Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 23 тур Кубань Холдинг 0 : 0 Динамо Ставрополь Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 7 тур Динамо Ставрополь 3 : 0 Кубань Холдинг Россия. Кубок, 1/128 финала Динамо Ставрополь 1 : 0 Кубань Холдинг Россия. ПФЛ. Группа 1, 22 тур Кубань Холдинг 2 : 1 Динамо Ставрополь Россия. ПФЛ. Группа 1, 6 тур Динамо Ставрополь 1 : 2 Кубань Холдинг Россия. Кубок, 1/64 финала Кубань Холдинг 3 : 4 Динамо Ставрополь

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг»

В предстоящем матче «Кубань Холдинг» выглядит фаворитом, особенно с учeтом их текущей формы и беспроигрышной серии. Они показывают высокие атакующие показатели и имеют хорошую защиту, несмотря на некоторые пропуски. «Динамо Ставрополь», несмотря на хорошую форму в атаке, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть против них в поединке с таким сильным соперником. Однако «Динамо Ставрополь» не будет сдавать матч без борьбы, и они постараются забить как минимум один гол, чтобы сохранить шансы на положительный результат.

Рекомендации для ставок: