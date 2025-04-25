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«Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

25 апреля 2025 13:24
Динамо Ставрополь - Кубань Холдинг
26 апр. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.9
Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.90
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26 апреля 2025 года на стадионе в Ставрополе состоится матч 7-го тура Вторая лига России, в котором «Динамо Ставрополь» примет «Кубань Холдинг». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, однако имеют разные показатели, что придает встрече особую интригу. Ставропольская команда после нескольких ничьих будет стремиться набрать важные очки, а «Кубань Холдинг», не проигрывая в последних 8 матчах, будет стремиться продлить свою беспроигрышную серию.

«Динамо Ставрополь»

«Динамо Ставрополь» набрало 11 очков после 6 туров и располагается на 4-й позиции. В последних играх команда демонстрирует стабильные результаты: она не проигрывает в 4 матчах подряд, включая победы над «Ангуштом» и «Рубином Ялта». В атаке команда довольно результативна, забив 8 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.6 гола за матч). Однако защита оставляет желать лучшего: команда пропускает в среднем 1.2 гола за матч в этих играх.

«Кубань Холдинг»

«Кубань Холдинг» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, что свидетельствует о высоком уровне их атакующих действий. При этом они также неплохо защищаются, пропуская в среднем 1 гол за игру. Кубань не проигрывает в последних 8 матчах, и эта беспроигрышная серия придает команде уверенность перед выездом в Ставрополь. Команда забивает в каждом из последних матчей, но также сталкивается с проблемами в обороне, что делает их игры довольно результативными.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • Набрало 11 очков после 6 туров и занимает 4-е место.
  • В последних 5 играх «Динамо Ставрополь» забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
  • В последних 4 матчах команда не проигрывает.
  • В последних играх «Динамо Ставрополь» забивает в среднем 2.0 гола за игру.

«Кубань Холдинг»

  • Набрал 12 очков после 6 туров и занимает 1-е место.
  • В последних 5 играх «Кубань Холдинг» забивает в среднем 2.0 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • В последних 5 играх «Кубань Холдинг» забивает в среднем 2 гола за матч.

Личные встречи
42% (5)
8% (1)
50% (6)
16
Забитых мячей
21
1.33
В среднем за матч
1.75
4:3
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч:  0:8
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
19.10.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кубань Холдинг
0 : 3
18.06.2024
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Кубань Холдинг
2 : 0
17.09.2023
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
06.08.2023
Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Динамо Ставрополь
0 : 8
15.04.2023
Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1, 12 тур
Кубань Холдинг
1 : 2
09.10.2022
Динамо Ставрополь
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 23 тур
Кубань Холдинг
0 : 0
27.03.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
04.09.2021
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Ставрополь
1 : 0
28.07.2021
Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1, 22 тур
Кубань Холдинг
2 : 1
04.04.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 6 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
13.09.2020
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 1/64 финала
Кубань Холдинг
3 : 4
02.09.2020
Динамо Ставрополь
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Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг»

В предстоящем матче «Кубань Холдинг» выглядит фаворитом, особенно с учeтом их текущей формы и беспроигрышной серии. Они показывают высокие атакующие показатели и имеют хорошую защиту, несмотря на некоторые пропуски. «Динамо Ставрополь», несмотря на хорошую форму в атаке, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть против них в поединке с таким сильным соперником. Однако «Динамо Ставрополь» не будет сдавать матч без борьбы, и они постараются забить как минимум один гол, чтобы сохранить шансы на положительный результат.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Кубань Холдинг» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85

1.9
Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.90
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Кубань Холдинг Динамо Ставрополь
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