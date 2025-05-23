Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Дружба» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:41
Дружба - Динамо Ставрополь
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

24 мая в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Дружба» принимает «Динамо Ставрополь» – один из центральных поединков тура. Обе команды находятся в хорошей форме и обладают достаточно сбалансированными составами. Хозяева мощно играют дома и активно действуют в атаке, а гости показывают стабильность и результативность в последних турах. Ожидается упорный матч, в котором многое решат детали и реализация моментов.

«Дружба»

Команда из Майкопа занимает 9-е место с 11 очками после 10 туров. В последних 5 матчах коллектив забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру), что говорит о ярко выраженной атакующей линии. Особенно стоит отметить домашнюю результативность – «Дружба» играет смело и старается вести игру первым номером. Пропускает команда нечасто – 4 гола за последние 5 туров, средний показатель – 0.80. Однако были и осечки, как, например, в выездной игре против «Ростова-2», где майкопчане уступили 0:1.

«Динамо Ставрополь»

Гости находятся в отличной форме и занимают 2-е место с 20 очками. Команда выиграла три матча подряд и забивает уже на протяжении шести туров. При этом в последних 5 матчах было забито 7 мячей (1.40 в среднем) и пропущено всего 3 (0.60 в среднем). Ставропольцы играют сбалансированно, акцентируя внимание на контроле мяча и дисциплине. В последних играх они уверенно обыгрывали соперников с минимальным счeтом, не давая поводов усомниться в своей надeжности в обороне.

Факты о командах:

«Дружба»

  • 9 место, 11 очков

  • В последних 5 матчах: 10 забитых (2.00), 4 пропущенных (0.80)

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

  • Отлично играет дома – две уверенные победы подряд

«Динамо Ставрополь»

  • 2 место, 20 очков
  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 7 голов (1.40), 3 пропущено (0.60)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч «Дружба» – «Динамо Ставрополь»

Соперники достойны друг друга: «Дружба» активно атакует, особенно дома, а «Динамо Ставрополь» надeжен в обороне и стабилен в результатах. Вероятнее всего, матч не станет сверхрезультативным, но обе команды создадут достаточное количество моментов. Учитывая текущую форму, можно ожидать обмен голами. Хозяева постараются сыграть на победу, но гости вряд ли позволят себе потерю очков, находясь в зоне лидеров.

Прогноз на точный счeт: 1:1 – ничья

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 на коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 на коэффициент 1.72

6.10
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Ставрополь Дружба
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 