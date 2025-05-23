24 мая в рамках 11-го тура Второй лиги Б «Дружба» принимает «Динамо Ставрополь» – один из центральных поединков тура. Обе команды находятся в хорошей форме и обладают достаточно сбалансированными составами. Хозяева мощно играют дома и активно действуют в атаке, а гости показывают стабильность и результативность в последних турах. Ожидается упорный матч, в котором многое решат детали и реализация моментов.

«Дружба»

Команда из Майкопа занимает 9-е место с 11 очками после 10 туров. В последних 5 матчах коллектив забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру), что говорит о ярко выраженной атакующей линии. Особенно стоит отметить домашнюю результативность – «Дружба» играет смело и старается вести игру первым номером. Пропускает команда нечасто – 4 гола за последние 5 туров, средний показатель – 0.80. Однако были и осечки, как, например, в выездной игре против «Ростова-2», где майкопчане уступили 0:1.

«Динамо Ставрополь»

Гости находятся в отличной форме и занимают 2-е место с 20 очками. Команда выиграла три матча подряд и забивает уже на протяжении шести туров. При этом в последних 5 матчах было забито 7 мячей (1.40 в среднем) и пропущено всего 3 (0.60 в среднем). Ставропольцы играют сбалансированно, акцентируя внимание на контроле мяча и дисциплине. В последних играх они уверенно обыгрывали соперников с минимальным счeтом, не давая поводов усомниться в своей надeжности в обороне.

Факты о командах:

«Дружба»

9 место, 11 очков

В последних 5 матчах: 10 забитых (2.00), 4 пропущенных (0.80)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Отлично играет дома – две уверенные победы подряд

«Динамо Ставрополь»

2 место, 20 очков

Побеждает в 3 матчах подряд

В последних 5 матчах: 7 голов (1.40), 3 пропущено (0.60)

Забивает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч «Дружба» – «Динамо Ставрополь»

Соперники достойны друг друга: «Дружба» активно атакует, особенно дома, а «Динамо Ставрополь» надeжен в обороне и стабилен в результатах. Вероятнее всего, матч не станет сверхрезультативным, но обе команды создадут достаточное количество моментов. Учитывая текущую форму, можно ожидать обмен голами. Хозяева постараются сыграть на победу, но гости вряд ли позволят себе потерю очков, находясь в зоне лидеров.

Прогноз на точный счeт: 1:1 – ничья

Рекомендованные ставки: