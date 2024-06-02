Реакция «Динамо-2» на массовую драку в матче Второй лиги

Пресс-служба махачкалинского «Динамо-2» отреагировала на инцидент в матче Второй лиги против ставропольского «Динамо».

Во 2-м тайме произошла массовая драка.

«В концовке матча Второй лиги «Динамо Ставрополь» – «Динамо-2» (Махачкала) произошел эпизод, который не красит футбол. Борьба, жесткость, сила духа – неотъемлемые части спорта. Но потасовки на поле и за его пределами являются проявлением неуважения к болельщикам, к собственному клубу и к футболу в целом. Сейчас и впредь мы выступаем за честную игру в рамках правил. Подобного отношения будем требовать и от всех своих спортсменов.

С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа, а также будут применены дисциплинарные взыскания. Эта ситуация должна послужить уроком для всех спортсменов нашего клуба», – написали махачкалинцы.

«Динамо-2» идет в группе последним.

1-я команда клуба выступит в новом сезоне РПЛ.