22 ноября в заключительном туре Группы 1 Дивизиона Б Второй лиги сыграют «Нарт» и «Динамо» Ставрополь. Игра состоится в Черкесске, начало – в 14:00 (мск).

«Нарт»

Команда Ахмада Магомедкамилова располагается на 4-й позиции в Группе 1, набрав 59 очков. «Нарт» добыл 17 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 47:28.

Последние результаты «Нарта»:

15.11.25 «Севастополь» – «Нарт» – 1:1;

08.11.25 «Ростов-2» – «Нарт» – 0:1;

02.11.25 «Нарт» – «Кубань Холдинг» – 1:0.

«Динамо» Ставрополь

Динамовцы набрали 70 очков и занимают 1-е место в таблице. Подопечные Ашамаза Шакова добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 54:32.

Предыдущие результаты «Динамо» Ставрополь:

15.11.25 «Динамо» – «Ростов-2» – 2:0;

09.11.25 «Победа» – «Динамо» – 0:3;

01.11.25 «Динамо» – «Севастополь» – 2:2.

Очные встречи

20.09.25 «Динамо» – «Нарт» – 2:1;

15.08.25 «Нарт» – «Динамо» – 0:0;

17.05.25 «Динамо» – «Нарт» – 1:0;

10.08.24 «Нарт» – «Динамо» – 1:2;

11.04.24 «Динамо» – «Нарт» – 0:0.

Прогноз на матч «Нарт» – «Динамо» Ставрополь

«Динамо» ведет заочную борьбу с «Севастополем» за первое место в группе и обязано побеждать немотивированных хозяев.

Прогноз – П2 с коэффициентом 2.17.