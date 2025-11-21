21 ноября 2025 15:00
Нарт - Динамо Ставрополь
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 турПерейти в онлайн матча
22 ноября в заключительном туре Группы 1 Дивизиона Б Второй лиги сыграют «Нарт» и «Динамо» Ставрополь. Игра состоится в Черкесске, начало – в 14:00 (мск).
«Нарт»
Команда Ахмада Магомедкамилова располагается на 4-й позиции в Группе 1, набрав 59 очков. «Нарт» добыл 17 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 47:28.
Последние результаты «Нарта»:
- 15.11.25 «Севастополь» – «Нарт» – 1:1;
- 08.11.25 «Ростов-2» – «Нарт» – 0:1;
- 02.11.25 «Нарт» – «Кубань Холдинг» – 1:0.
«Динамо» Ставрополь
Динамовцы набрали 70 очков и занимают 1-е место в таблице. Подопечные Ашамаза Шакова добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 54:32.
Предыдущие результаты «Динамо» Ставрополь:
- 15.11.25 «Динамо» – «Ростов-2» – 2:0;
- 09.11.25 «Победа» – «Динамо» – 0:3;
- 01.11.25 «Динамо» – «Севастополь» – 2:2.
Очные встречи
- 20.09.25 «Динамо» – «Нарт» – 2:1;
- 15.08.25 «Нарт» – «Динамо» – 0:0;
- 17.05.25 «Динамо» – «Нарт» – 1:0;
- 10.08.24 «Нарт» – «Динамо» – 1:2;
- 11.04.24 «Динамо» – «Нарт» – 0:0.
Прогноз на матч «Нарт» – «Динамо» Ставрополь
«Динамо» ведет заочную борьбу с «Севастополем» за первое место в группе и обязано побеждать немотивированных хозяев.
Прогноз – П2 с коэффициентом 2.17.