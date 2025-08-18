Во втором раунде Пути регионов Кубка России состоится противостояние между командами Второй лиги – «Динамо Ставрополь» и «Ангушт». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, регулярно набирают очки в чемпионате и демонстрируют уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Это делает матч весьма интригующим, особенно с учетом кубковой мотивации и выбывшего формата соревнования.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольская команда проводит стабильный отрезок: в пяти последних матчах она проиграла лишь раз, выиграв у «Динамо-2 Махачкала» (2:0) и «Победы Хасавюрт» (2:0), а также сыграв вничью с «Нартом» (0:0). При этом три игры подряд «Динамо» сохраняет ворота в неприкосновенности. За последние 5 встреч команда пропустила всего трижды, а в среднем – 0.60 гола за матч. В атаке – без всплесков, но надeжно: ровно по голу в среднем. Такой баланс делает «Динамо Ставрополь» крайне неудобным соперником, особенно дома.

«Ангушт»

Коллектив из Назрани на хорошем ходу: в последних пяти матчах забито 7 мячей, а защита пропустила всего четыре – в среднем по 0.80 за игру. Особенно яркой стала победа над «Спартаком Нальчик» со счeтом 4:0, что подчeркивает атакующий потенциал. До этого были победа над «Сочи-2» (2:0), ничья с «Дружбой» (1:1) и минимальное поражение от «Севастополя» (0:2). «Ангушт» набрал форму и демонстрирует, что способен навязывать игру даже на выезде. Однако стабильность – не самая сильная сторона этой команды: случаются как уверенные победы, так и провалы.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В 3 последних матчах не пропускает

В среднем пропускает 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Ангушт»

В последних 5 матчах забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Победил в 2 из 3 последних матчей

Доказал атакующий потенциал, выиграв 4:0 у «Спартака Нальчик»

Прогноз на матч

Матч обещает быть равным и сдержанным. «Динамо Ставрополь» уверенно действует в обороне, особенно дома, и минимизирует риски у своих ворот. «Ангушт», напротив, способен создавать моменты и реализовывать их, но нестабилен в защите. При этом обе команды не склонны к открытой игре в матчах с повышенной ценностью результата. В такой ситуации велика вероятность того, что голевых моментов будет немного, а всe решит один или максимум два эпизода. Вероятен низовой матч, в котором хозяева будут ближе к успеху за счeт организованности.

Рекомендованные ставки