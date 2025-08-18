Введите ваш ник на сайте
«Динамо Ставрополь» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.77

18 августа 2025 8:02
Динамо Ставрополь - Ангушт
19 авг. 2025, вторник 19:15 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Динамо Ставрополь» с форой (0)
Сделать ставку

Во втором раунде Пути регионов Кубка России состоится противостояние между командами Второй лиги – «Динамо Ставрополь» и «Ангушт». Обе команды подходят к игре в хорошей форме, регулярно набирают очки в чемпионате и демонстрируют уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Это делает матч весьма интригующим, особенно с учетом кубковой мотивации и выбывшего формата соревнования.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольская команда проводит стабильный отрезок: в пяти последних матчах она проиграла лишь раз, выиграв у «Динамо-2 Махачкала» (2:0) и «Победы Хасавюрт» (2:0), а также сыграв вничью с «Нартом» (0:0). При этом три игры подряд «Динамо» сохраняет ворота в неприкосновенности. За последние 5 встреч команда пропустила всего трижды, а в среднем – 0.60 гола за матч. В атаке – без всплесков, но надeжно: ровно по голу в среднем. Такой баланс делает «Динамо Ставрополь» крайне неудобным соперником, особенно дома.

«Ангушт»

Коллектив из Назрани на хорошем ходу: в последних пяти матчах забито 7 мячей, а защита пропустила всего четыре – в среднем по 0.80 за игру. Особенно яркой стала победа над «Спартаком Нальчик» со счeтом 4:0, что подчeркивает атакующий потенциал. До этого были победа над «Сочи-2» (2:0), ничья с «Дружбой» (1:1) и минимальное поражение от «Севастополя» (0:2). «Ангушт» набрал форму и демонстрирует, что способен навязывать игру даже на выезде. Однако стабильность – не самая сильная сторона этой команды: случаются как уверенные победы, так и провалы.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В 3 последних матчах не пропускает
  • В среднем пропускает 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Ангушт»

  • В последних 5 матчах забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Победил в 2 из 3 последних матчей
  • Доказал атакующий потенциал, выиграв 4:0 у «Спартака Нальчик»

Личные встречи
47% (8)
24% (4)
29% (5)
26
Забитых мячей
12
1.53
В среднем за матч
0.71
7:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Ангушт
1 : 0
21.06.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
05.04.2025
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Динамо Ставрополь
2 : 0
24.08.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Ангушт
2 : 0
27.04.2024
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Ангушт
1 : 7
31.05.2019
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
25.07.2018
Ангушт
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
2 : 0
21.07.2018
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Ангушт
0 : 3
27.05.2018
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
20.07.2017
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур
Ангушт
1 : 3
23.04.2017
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
02.10.2016
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур
Ангушт
0 : 0
25.04.2016
Динамо Ставрополь
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
14.09.2015
Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 25 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
23.10.2011
Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 9 тур
Ангушт
2 : 1
21.06.2011
Динамо Ставрополь
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 31 тур
Ангушт
2 : 2
18.10.2010
Динамо Ставрополь
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 15 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
10.07.2010
Ангушт
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть равным и сдержанным. «Динамо Ставрополь» уверенно действует в обороне, особенно дома, и минимизирует риски у своих ворот. «Ангушт», напротив, способен создавать моменты и реализовывать их, но нестабилен в защите. При этом обе команды не склонны к открытой игре в матчах с повышенной ценностью результата. В такой ситуации велика вероятность того, что голевых моментов будет немного, а всe решит один или максимум два эпизода. Вероятен низовой матч, в котором хозяева будут ближе к успеху за счeт организованности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Ставрополь» с форой (0) – коэффициент 1.77
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.64

1.77
Победа «Динамо Ставрополь» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Ангушт Динамо Ставрополь
Рекомендуем
