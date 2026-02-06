В 21-м туре саудовской Высшей лиги в принципиальном противостоянии за сохранение прописки в элите встретятся «Аль-Холуд» и «Аль-Шабаб». Хозяева (14-е место, 16 очков) принимают гостей из Эр-Рияда (13-е место, 19 очков) в матче, где ценность каждого очка крайне высока. Разница в три очка и позициях в турнирной таблице делает эту встречу ключевой в борьбе за выживание.

Команда находится в глубоком кризисе, особенно в домашних матчах, где терпит шестое поражение подряд. После нулевой ничьи с «Дамаком» коллектив демонстрирует проблемы как в атаке (1.20 гола в среднем за игру), так и в обороне (1.60 пропуска в среднем). Серия из трех матчей без побед и неспособность сохранить свои ворота в неприкосновенности в 6 из 8 последних игр рисуют тревожную картину перед решающим матчем.

Гости, напротив, демонстрируют уверенный рост и впечатляющую оборонительную дисциплину. Под руководством Карраско (10 голов) команда не проигрывает четыре тура подряд и, что важнее, не пропускает мячи на протяжении этих четырех матчей. Их оборона, пропускающая в среднем лишь 0.60 гола за игру, стала основой для подъема. Команда действует прагматично, выжимая максимум из своих моментов (1.40 гола в среднем за игру).

Проигрывает в 6 последних домашних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Не пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 4 последних личных встречах с «Аль-Холудом».

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Шабаб»

Статистика однозначно указывает на фаворита. «Аль-Шабаб» в великолепной форме: 4 матча без поражений и без пропущенных голов. Их оборона (0.60 пропуска в среднем) – лучший показатель в лиге на текущем отрезке. «Аль-Холуд», напротив, переживает кошмар дома (6 поражений подряд) и имеет худшую оборону (1.60 пропуска в среднем). Личные встречи также на стороне гостей, забивавших в 4 последних матчах. Ключевым станет противостояние между атакой «Аль-Шабаба» во главе с Карраско и уязвимой защитой хозяев. Психологический фактор серии поражений «Аль-Холуда» сыграет против них. Гости обладают всеми козырями для победы: мотивацией, стабильной обороной и атакующим лидером. Ожидается, что «Аль-Шабаб» переждет начальный напор, забьeт свой гол и спокойно доведeт матч до победы, не позволив деморализованным хозяевам отыграться.

