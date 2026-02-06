В 21-м туре немецкой Бундеслиги на «МЕВА Арене» встретятся «Майнц» и «Аугсбург». Матч представляет собой противостояние двух коллективов, демонстрирующих атакующий футбол, но имеющих серьeзные проблемы в обороне. Хозяева (16-е место, 18 очков) борются за выживание, гости (11-е место, 22 очка) стремятся оторваться от зоны турбулентности. Ожидается зрелищная и результативная встреча.

«Майнц»

Команда находится в неплохой атакующей форме, забивая в пяти последних матчах подряд и показывая среднюю результативность 2.00 гола за игру. Лидером атаки является Надим Амири (12 голов). Однако оборона «Майнца» – его слабое место: команда пропускала в каждом из последних пяти туров (в среднем 1.40 гола). При этом в домашних матчах «Майнц» выглядит неуступчиво, не проиграв в 8 из 10 последних поединков на своeм поле.

«Аугсбург»

Гости подходят к матчу в хорошем настроении, не проиграв в четырeх последних турах чемпионата, включая впечатляющую победу над «Баварией» (2:1). Как и хозяева, «Аугсбург» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырeх матчах кряду, но при этом его оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах.

Факты о командах:

«Майнц»

Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги подряд.

Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Не проигрывает «Аугсбургу» в 6 из 8 последних личных встреч.

«Аугсбург»

Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги.

Забивает в 4 последних матчах подряд.

Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Майнц» – «Аугсбург»

Анализ предоставленных данных указывает на высокую вероятность результативного матча с обоюдными голами. Обе команды демонстрируют схожую модель игры: эффективность в атаке сочетается с вопиющей нестабильностью в обороне. «Майнц», играя дома и находясь под серьeзным давлением турнирной ситуации, будет вынужден активно идти вперeд. Их атакующий потенциал (2.00 гола в среднем) должен реализоваться против не самой надeжной обороны «Аугсбурга». Гости, в свою очередь, находятся в состоянии подъeма и уверенности после серии без поражений. Их умение забивать, доказанное в том числе в матче с «Баварией», вкупе с уязвимостью защиты хозяев, которые пропускают в каждой игре, даeт все основания полагать, что «Аугсбург» также откроет счeт в этом матче. Личные встречи лишь подтверждают эту тенденцию: «Майнц» забивал «Аугсбургу» в 8 из 10 последних очных поединков, что говорит об успешном нахождении ключей к обороне соперника. Учитывая примерно равный класс команд и их текущее состояние, явного фаворита выделить сложно. Однако статистика оборонительных действий обеих сторон является решающим фактором для прогноза. В таких условиях логичным и наиболее обоснованным исходом выглядит результативная ничья или победа одной из сторон в игре, где обе команды непременно забьют. Матч, скорее всего, будет динамичным, с большим количеством моментов у обеих ворот.

Рекомендованные ставки: