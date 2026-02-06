7 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 21-го тура чемпионата Германии. В Гамбург в гости к «Санкт-Паули» пожалует «Штутгарт».
«Санкт-Паули»
Команда Александера Блессина болтается в зоне вылета, однако нужно признать, что количество набранных очков не соответствует качеству игры. Например, в недавнем матче с «Аугсбургом» «пираты» превосходили соперника, но все равно уступили. Расплата за расточительность и грубые ошибки у своих ворот.
В мид-уик «Санкт-Паули» на всякий случай вылетел из розыгрыша Кубка Германии. Теперь все внимание сосредоточено на борьбе за сохранении прописки в Бундеслиге.
Последние три игры:
- Байер – Санкт-Паули 3:0
- Аугсбург – Санкт-Паули 2:1
- Санкт-Паули – Лейпциг 1:1
«Штутгарт»
«Швабы» решают принципиально иные задачи и ворвались в топ-4, что дает право играть в Лиге чемпионов. В прошлом туре Себастина Хенесса сумел дожать очередного непросто оппонента – «Фрайбург». Все благодаря супер-голу Эрмедина Демировича.
Последние три игры:
- Штутгарт – Фрайбург 1:0
- Штутгарт – Янг Бойз 3:2
- Боруссия Менхенгладбах – Штутгарт 0:3
Очные встречи
- Штутгарт – Санкт-Паули 2:0
- Санкт-Паули – Штутгарт 0:1
- Штутгарт – Санкт-Паули 0:1
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Штутгарт»
«Пираты» загнаны в угол. Им кровь из носу необходимо набирать очки и команда Блессина будет стремиться играть в атаку, тем более на глазах у родной публики. «Швабы», в свою очередь, практически никогда не уходят с поля без забитых мячей.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,77. Прогноз на счет – 1:2/2:2.