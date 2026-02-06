7 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 21-го тура чемпионата Германии. В Гамбург в гости к «Санкт-Паули» пожалует «Штутгарт».

«Санкт-Паули»

Команда Александера Блессина болтается в зоне вылета, однако нужно признать, что количество набранных очков не соответствует качеству игры. Например, в недавнем матче с «Аугсбургом» «пираты» превосходили соперника, но все равно уступили. Расплата за расточительность и грубые ошибки у своих ворот.

В мид-уик «Санкт-Паули» на всякий случай вылетел из розыгрыша Кубка Германии. Теперь все внимание сосредоточено на борьбе за сохранении прописки в Бундеслиге.

Последние три игры:

Байер – Санкт-Паули 3:0

Аугсбург – Санкт-Паули 2:1

Санкт-Паули – Лейпциг 1:1

«Штутгарт»

«Швабы» решают принципиально иные задачи и ворвались в топ-4, что дает право играть в Лиге чемпионов. В прошлом туре Себастина Хенесса сумел дожать очередного непросто оппонента – «Фрайбург». Все благодаря супер-голу Эрмедина Демировича.

Последние три игры:

Штутгарт – Фрайбург 1:0

Штутгарт – Янг Бойз 3:2

Боруссия Менхенгладбах – Штутгарт 0:3

Очные встречи

Штутгарт – Санкт-Паули 2:0

Санкт-Паули – Штутгарт 0:1

Штутгарт – Санкт-Паули 0:1

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Штутгарт»

«Пираты» загнаны в угол. Им кровь из носу необходимо набирать очки и команда Блессина будет стремиться играть в атаку, тем более на глазах у родной публики. «Швабы», в свою очередь, практически никогда не уходят с поля без забитых мячей.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,77. Прогноз на счет – 1:2/2:2.