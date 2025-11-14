15 ноября во Второй лиге Б состоится матч, в котором «Динамо Ставрополь» примет «Ростов-2». Хозяева уверенно идут в группе лидеров и продолжают стабильную серию матчей без поражений, тогда как гости сталкиваются с игровым спадом и регулярными проблемами в обороне. На фоне текущей формы обеих команд встреча обещает пройти под контролем ставропольского коллектива.
«Динамо Ставрополь»
Команда уверенно держит второе место и подходит к матчу с мощной серией. «Динамо Ставрополь» не проигрывает пять матчей подряд и стабильно забивает – десять голов за этот отрезок подтверждают атакующий тонус. При этом коллектив демонстрирует надежность у своих ворот – всего четыре пропущенных мяча в последних пяти играх. Степанович продолжает вести линию атаки, а вся команда сохраняет высокий темп и дисциплину.
«Ростов-2»
В отличие от соперника, «Ростов-2» переживает непростой период. Команда проиграла три последних выездных матча и пропускает уже семь игр подряд, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В атаке ростовчане также не блещут: всего четыре гола за пять последних встреч. Андриянов остается лучшим бомбардиром, но его усилий пока недостаточно, чтобы стабилизировать результаты команды.
Факты о командах
«Динамо Ставрополь»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем: 2.20 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
- 11 очков за последние 5 матчей
«Ростов-2»
- Пропускает в 7 последних матчах
- Проигрывает 3 последних выездных игры
- В среднем: 0.80 забитых, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)
- Снижение результативности в атаке
Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»
На фоне текущей формы фаворит очевиден. «Динамо Ставрополь» набрал отличный ход, уверенно действует в атаке и сохраняет дисциплину в обороне. «Ростов-2» же продолжает испытывать проблемы как в позиционной защите, так и в созидании впереди. Серия пропущенных мячей и слабые результаты в гостях повышают вероятность уверенной игры хозяев. В этой встрече логично ждать контроля от «Динамо Ставрополь» и очередной результативной игры от команды.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.10