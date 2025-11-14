15 ноября во Второй лиге Б состоится матч, в котором «Динамо Ставрополь» примет «Ростов-2». Хозяева уверенно идут в группе лидеров и продолжают стабильную серию матчей без поражений, тогда как гости сталкиваются с игровым спадом и регулярными проблемами в обороне. На фоне текущей формы обеих команд встреча обещает пройти под контролем ставропольского коллектива.

«Динамо Ставрополь»

Команда уверенно держит второе место и подходит к матчу с мощной серией. «Динамо Ставрополь» не проигрывает пять матчей подряд и стабильно забивает – десять голов за этот отрезок подтверждают атакующий тонус. При этом коллектив демонстрирует надежность у своих ворот – всего четыре пропущенных мяча в последних пяти играх. Степанович продолжает вести линию атаки, а вся команда сохраняет высокий темп и дисциплину.

«Ростов-2»

В отличие от соперника, «Ростов-2» переживает непростой период. Команда проиграла три последних выездных матча и пропускает уже семь игр подряд, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В атаке ростовчане также не блещут: всего четыре гола за пять последних встреч. Андриянов остается лучшим бомбардиром, но его усилий пока недостаточно, чтобы стабилизировать результаты команды.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.20 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)

11 очков за последние 5 матчей

«Ростов-2»

Пропускает в 7 последних матчах

Проигрывает 3 последних выездных игры

В среднем: 0.80 забитых, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)

Снижение результативности в атаке

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»

На фоне текущей формы фаворит очевиден. «Динамо Ставрополь» набрал отличный ход, уверенно действует в атаке и сохраняет дисциплину в обороне. «Ростов-2» же продолжает испытывать проблемы как в позиционной защите, так и в созидании впереди. Серия пропущенных мячей и слабые результаты в гостях повышают вероятность уверенной игры хозяев. В этой встрече логично ждать контроля от «Динамо Ставрополь» и очередной результативной игры от команды.

Рекомендованные ставки