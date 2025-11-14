Введите ваш ник на сайте
«Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

14 ноября 2025 9:10
Динамо Ставрополь - Ростов-2
15 нояб. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Динамо Ставрополь»
Сделать ставку

15 ноября во Второй лиге Б состоится матч, в котором «Динамо Ставрополь» примет «Ростов-2». Хозяева уверенно идут в группе лидеров и продолжают стабильную серию матчей без поражений, тогда как гости сталкиваются с игровым спадом и регулярными проблемами в обороне. На фоне текущей формы обеих команд встреча обещает пройти под контролем ставропольского коллектива.

«Динамо Ставрополь»

Команда уверенно держит второе место и подходит к матчу с мощной серией. «Динамо Ставрополь» не проигрывает пять матчей подряд и стабильно забивает – десять голов за этот отрезок подтверждают атакующий тонус. При этом коллектив демонстрирует надежность у своих ворот – всего четыре пропущенных мяча в последних пяти играх. Степанович продолжает вести линию атаки, а вся команда сохраняет высокий темп и дисциплину.

«Ростов-2»

В отличие от соперника, «Ростов-2» переживает непростой период. Команда проиграла три последних выездных матча и пропускает уже семь игр подряд, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В атаке ростовчане также не блещут: всего четыре гола за пять последних встреч. Андриянов остается лучшим бомбардиром, но его усилий пока недостаточно, чтобы стабилизировать результаты команды.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • 11 очков за последние 5 матчей

«Ростов-2»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Проигрывает 3 последних выездных игры
  • В среднем: 0.80 забитых, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Снижение результативности в атаке

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
1.4
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Ростов-2
1 : 2
18.10.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
05.07.2025
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Ростов-2
1 : 3
19.04.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
05.10.2024
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
06.06.2024
Динамо Ставрополь

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»

На фоне текущей формы фаворит очевиден. «Динамо Ставрополь» набрал отличный ход, уверенно действует в атаке и сохраняет дисциплину в обороне. «Ростов-2» же продолжает испытывать проблемы как в позиционной защите, так и в созидании впереди. Серия пропущенных мячей и слабые результаты в гостях повышают вероятность уверенной игры хозяев. В этой встрече логично ждать контроля от «Динамо Ставрополь» и очередной результативной игры от команды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.60
Победа «Динамо Ставрополь»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
