Матч 25-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Труд», где «Строитель» Каменск-Шахтинский примет одного из лидеров турнира, «Динамо Ставрополь». «Строитель» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Динамо Ставрополь» расположилось на 2-й строчке и продолжает борьбу за повышение в классе. Обе команды нацелены на очки, что обещает интересное противостояние.
Анализ команды «Строитель»
Команда под руководством Алексея Коробченко не может выиграть в последних 3 матчах, при этом демонстрирует неплохие показатели на домашней арене, не проигрывая в 6 из 8 последних игр дома. Основные проблемы «Строителя» связаны с реализацией моментов – в последних 5 играх команда забила всего 5 голов. Лучший бомбардир Сергей Демченко забил 4 мяча в 18 матчах, что говорит о недостаточной результативности атаки. Оборона команды также нестабильна, пропуская в среднем 1.60 гола за матч.
Последние 5 матчей:
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«Строитель» 0:0 «Кубань Холдинг»
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«Строитель» 0:2 «Астрахань»
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«Ростов-2» 1:0 «Строитель»
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«Строитель» 2:5 «Форте» (Кубок России)
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«Строитель» 3:0 «Динамо-2 Махачка»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
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Забивает в 3 последних матчах
Анализ команды «Динамо Ставрополь»
«Динамо Ставрополь» под руководством Ашамаза Шакова демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в 17 последних матчах. Команда обладает одной из лучших оборонительных линий в турнире, пропуская всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды – M. Abdulkhamidov, забивший 10 мячей в 21 матче. В атаке команда также стабильна, забивая по 1 голу за игру, что позволяет «Динамо Ставрополь» уверенно набирать очки.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Ставрополь» 0:0 «Рубин Ялта»
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«Машук-КМВ» 1:0 «Динамо Ставрополь» (Кубок России)
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«Алания Владикавказ-2» 0:2 «Динамо Ставрополь»
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«Динамо Ставрополь» 2:0 «Ангушт»
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«Спартак Нальчик» 0:1 «Динамо Ставрополь» (Кубок России)
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
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Не проигрывает в 17 последних матчах
Тактический разбор
«Строитель» делает акцент на контратакующую игру, но команда сталкивается с проблемами в реализации моментов и нестабильной обороной. Их игра на домашней арене достаточно уверенная, но в последних матчах они испытывают трудности с сильными соперниками. Основная проблема – пропускание большого количества голов, что осложняет борьбу за очки.
«Динамо Ставрополь» демонстрирует уверенную и сбалансированную игру, опираясь на сильную защиту и эффективные контратаки. Команда мало пропускает, что делает их очень сложным соперником для команд с нестабильной атакой, как у «Строителя». За счет организованной игры в обороне и стабильной результативности в атаке, «Динамо» выглядит фаворитом.
Личные встречи
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18.05.2024 – «Динамо Ставрополь» 1:1 «Строитель»
Последняя встреча между командами завершилась ничьей, однако сейчас «Динамо Ставрополь» находится в лучшей форме и имеет преимущество по многим показателям.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Строителя»: 4.50
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Ничья: 3.30
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Победа «Динамо Ставрополь»: 1.80
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Динамо Ставрополь» (1.80). Учитывая их текущую форму и надежную оборону, это наиболее вероятный исход.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.65). Обе команды склонны к матчам с небольшим количеством забитых мячей.
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Более рискованная ставка: Точный счет 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь» (6.50). «Динамо» способно доминировать в этом матче, оставив соперника без голов.
Рекомендация: Победа «Динамо Ставрополь» за коэффициент 1.80