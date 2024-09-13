Матч 25-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Труд», где «Строитель» Каменск-Шахтинский примет одного из лидеров турнира, «Динамо Ставрополь». «Строитель» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Динамо Ставрополь» расположилось на 2-й строчке и продолжает борьбу за повышение в классе. Обе команды нацелены на очки, что обещает интересное противостояние.

Анализ команды «Строитель»

Команда под руководством Алексея Коробченко не может выиграть в последних 3 матчах, при этом демонстрирует неплохие показатели на домашней арене, не проигрывая в 6 из 8 последних игр дома. Основные проблемы «Строителя» связаны с реализацией моментов – в последних 5 играх команда забила всего 5 голов. Лучший бомбардир Сергей Демченко забил 4 мяча в 18 матчах, что говорит о недостаточной результативности атаки. Оборона команды также нестабильна, пропуская в среднем 1.60 гола за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Анализ команды «Динамо Ставрополь»

«Динамо Ставрополь» под руководством Ашамаза Шакова демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в 17 последних матчах. Команда обладает одной из лучших оборонительных линий в турнире, пропуская всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды – M. Abdulkhamidov, забивший 10 мячей в 21 матче. В атаке команда также стабильна, забивая по 1 голу за игру, что позволяет «Динамо Ставрополь» уверенно набирать очки.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не проигрывает в 17 последних матчах

Тактический разбор

«Строитель» делает акцент на контратакующую игру, но команда сталкивается с проблемами в реализации моментов и нестабильной обороной. Их игра на домашней арене достаточно уверенная, но в последних матчах они испытывают трудности с сильными соперниками. Основная проблема – пропускание большого количества голов, что осложняет борьбу за очки.

«Динамо Ставрополь» демонстрирует уверенную и сбалансированную игру, опираясь на сильную защиту и эффективные контратаки. Команда мало пропускает, что делает их очень сложным соперником для команд с нестабильной атакой, как у «Строителя». За счет организованной игры в обороне и стабильной результативности в атаке, «Динамо» выглядит фаворитом.

Личные встречи

18.05.2024 – «Динамо Ставрополь» 1:1 «Строитель»

Последняя встреча между командами завершилась ничьей, однако сейчас «Динамо Ставрополь» находится в лучшей форме и имеет преимущество по многим показателям.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Строителя»: 4.50

Ничья: 3.30

Победа «Динамо Ставрополь»: 1.80

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Динамо Ставрополь» (1.80). Учитывая их текущую форму и надежную оборону, это наиболее вероятный исход.

Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.65). Обе команды склонны к матчам с небольшим количеством забитых мячей.

Более рискованная ставка: Точный счет 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь» (6.50). «Динамо» способно доминировать в этом матче, оставив соперника без голов.

Рекомендация: Победа «Динамо Ставрополь» за коэффициент 1.80