17 мая на стадионе в Ставрополе состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между «Динамо Ставрополь» и «Нартом». Хозяева находятся в отличной форме и входят в тройку лидеров, в то время как гости стремятся выбраться из нижней части таблицы, но пока нестабильны.

«Динамо Ставрополь»

Команда идeт на 3-м месте с 17 очками после 9 туров и демонстрирует отличные результаты. «Динамо» не проигрывает в 5 последних матчах, набрав при этом 11 очков. Ключевым фактором выступает стабильная игра в атаке – 9 мячей за 5 туров, в среднем 1.80 гола за игру.

При этом оборона команды также надeжна: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч, средний показатель – 0.60. В каждой из этих игр команда забивала минимум один гол, что говорит о хорошей игровой дисциплине и балансе между линиями.

Последняя победа над «Динамо-2 Махачкала» (1:0) лишь укрепила позиции команды и подтвердила их готовность к борьбе за лидерство в дивизионе.

«Нарт»

Ситуация у гостей сложнее: после 9 туров лишь 10 очков и 10-е место. Команда выигрывает редко, а в атаке наблюдается нестабильность: 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем). Руслан Суанов – лучший бомбардир, но поддержки он получает недостаточно.

В обороне дела обстоят немного лучше: 4 пропущенных за 5 матчей (0.80 в среднем), однако важно понимать, что при невысокой результативности даже один пропущенный может стать фатальным.

«Нарт» проиграл два последних матча с одинаковым счeтом 1:2, демонстрируя уязвимость в ключевые моменты игры. Команде не хватает опыта и глубины состава, чтобы навязать стабильную борьбу в матчах против топ-3.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Обладает сильной серией на домашнем стадионе

«Нарт»

Не выигрывает в 4 последних матчах

Забивает и пропускает в среднем по 0.80 гола за игру

Трудности в завершении атак

Недавние поражения от команд из топ-6

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур Нарт 1 : 2 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур Динамо Ставрополь 0 : 0 Нарт

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Нарт»

Обе команды действуют осторожно в обороне, но «Динамо Ставрополь» заметно сильнее в созидании. Преимущество хозяев очевидно как по форме, так и по текущему уровню игры. Учитывая надeжную защиту и регулярность в атаке, ставка на минимальную победу выглядит обоснованно.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь».

Рекомендованные ставки: