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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Ставрополь» – «Нарт»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:41
Динамо Ставрополь - Нарт
17 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь»
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17 мая на стадионе в Ставрополе состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между «Динамо Ставрополь» и «Нартом». Хозяева находятся в отличной форме и входят в тройку лидеров, в то время как гости стремятся выбраться из нижней части таблицы, но пока нестабильны.

«Динамо Ставрополь»

Команда идeт на 3-м месте с 17 очками после 9 туров и демонстрирует отличные результаты. «Динамо» не проигрывает в 5 последних матчах, набрав при этом 11 очков. Ключевым фактором выступает стабильная игра в атаке – 9 мячей за 5 туров, в среднем 1.80 гола за игру.

При этом оборона команды также надeжна: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч, средний показатель – 0.60. В каждой из этих игр команда забивала минимум один гол, что говорит о хорошей игровой дисциплине и балансе между линиями.

Последняя победа над «Динамо-2 Махачкала» (1:0) лишь укрепила позиции команды и подтвердила их готовность к борьбе за лидерство в дивизионе.

«Нарт»

Ситуация у гостей сложнее: после 9 туров лишь 10 очков и 10-е место. Команда выигрывает редко, а в атаке наблюдается нестабильность: 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем). Руслан Суанов – лучший бомбардир, но поддержки он получает недостаточно.

В обороне дела обстоят немного лучше: 4 пропущенных за 5 матчей (0.80 в среднем), однако важно понимать, что при невысокой результативности даже один пропущенный может стать фатальным.

«Нарт» проиграл два последних матча с одинаковым счeтом 1:2, демонстрируя уязвимость в ключевые моменты игры. Команде не хватает опыта и глубины состава, чтобы навязать стабильную борьбу в матчах против топ-3.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Обладает сильной серией на домашнем стадионе

«Нарт»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает и пропускает в среднем по 0.80 гола за игру
  • Трудности в завершении атак
  • Недавние поражения от команд из топ-6

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
1 : 2
10.08.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
11.04.2024
Нарт

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Нарт»

Обе команды действуют осторожно в обороне, но «Динамо Ставрополь» заметно сильнее в созидании. Преимущество хозяев очевидно как по форме, так и по текущему уровню игры. Учитывая надeжную защиту и регулярность в атаке, ставка на минимальную победу выглядит обоснованно.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь» – коэффициент 6.50
  • Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Ставрополь»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Динамо Ставрополь
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