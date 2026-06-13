14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Динамо Брянск» и «Динамо Ставрополь».

«Динамо Брянск»

Брянский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (33 очка после 17 туров). Команда демонстрирует стабильную форму: шесть последних матчей без поражений. «Динамо Брянск» является самым побеждающим клубом лиги (10 побед). Атака хозяев действует результативно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах), причeм клуб забивает в шести последних матчах. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо-2» Москва (2:2). История личных встреч также на стороне брянцев: в последней игре они обыграли ставропольское «Динамо» со счeтом 1:0.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольский клуб располагается на девятом месте (18 очков). Команда находится в хорошей форме: три победы подряд, забивает в трeх последних матчах. В атаке ставропольцы действуют эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (8 голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно: пропущено всего три гола за пять матчей (0.60 в среднем). В прошлом туре последовал разгром «Зенита-2» (3:0). Гости набрали хороший ход, но их соперник в лице лидера будет серьeзным испытанием.

Факты о командах

«Динамо Брянск»

1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Даниил Коноплев (5)

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено

6 матчей без поражений

Забивают в 6 последних матчах

«Динамо Ставрополь»

9-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Ринат Гараев (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»

Лидер турнира принимает команду, которая набрала хороший ход, но уступает в классе и турнирном положении. «Динамо Брянск» обладает более мощной атакой и стабильностью, а также имеет положительную историю встреч. Ставропольцы неплохо действуют в обороне, но в гостях против лидера им будет крайне сложно. Хозяева должны побеждать, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки