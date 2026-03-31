«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

31 марта 2026 8:52
Алания - Динамо Ставрополь
01 апр. 2026, среда 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
1.55
Победа «Алании»
1 апреля в рамках 6-го тура Второй лиги А «Алания» примет «Динамо Ставрополь». Хозяева лидируют в турнире с 13 очками после 5 туров, тогда как гости занимают 8-е место с 4 очками. Команды находятся в противоположных игровых кондициях.

«Алания»

Владикавказцы находятся в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах подряд и забивает в 6 последних играх. В последних 5 матчах «Алания» забила 8 голов (1.60 в среднем) и пропустила всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака стабильна. Лучший бомбардир – Артем Закиров (4 гола в 19 матчах). В последней игре владикавказцы уверенно обыграли «Динамо-2» (2:0). В личных встречах с «Динамо Ставрополь» «Алания» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 8 последних очных встречах подряд.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольцы переживают сложный период. Команда пропускает в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Динамо Ставрополь» забило всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустило 7 (1.40 в среднем). Атака выглядит крайне нестабильной, оборона уязвима. В последней игре ставропольцы одержали победу над «ПФК Кубань» (2:1), прервав серию неудач. В личных встречах с «Аланией» статистика катастрофическая: 3 поражения подряд и безвыигрышная серия ещe с 2018 года.

Факты о командах

«Алания»

  • Победа в последнем матче над «Динамо-2» (2:0)
  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах
  • 13 очков, 1-е место (после 5 туров)
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 0.40 пропущено в среднем
  • Лучший бомбардир: Артем Закиров (4 гола)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Динамо Ставрополь»
  • Забивает в 8 последних очных встречах

«Динамо Ставрополь»

  • Победа в последнем матче над «ПФК Кубань» (2:1)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 4 очка, 8-е место (после 5 туров)
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Атака нестабильна, оборона уязвима
  • Проигрывает в 3 последних очных матчах «Алании»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2017 по 2019 год) «Алания» доминирует: три победы и две ничьи. В 4 из 5 этих матчей владикавказцы забивали минимум 2 гола.

Прогноз на матч «Алания» – «Динамо Ставрополь»

«Алания» является безоговорочным фаворитом: команда лидирует в турнире, побеждает в 3 последних матчах и имеет подавляющее преимущество в личных встречах. «Динамо Ставрополь» находится внизу таблицы, имеет проблемы в атаке (0.60 гола за игру) и традиционно неудачно играет против владикавказцев. Учитывая атакующую стабильность хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Алании» с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Алании» – коэффициент 1.55
  • Фора «Алании» (-1)

Автор: Гроховский Сергей
