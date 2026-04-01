Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алания - Динамо Ставрополь: обзор матча 01 апреля 2026

Алания
01.04.2026, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Ставрополь
20' А. Багаев 30' А. Закиров 88' Т. Гаглоев (П)
90+3' В. Солодаренко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Алания - Динамо Ставрополь
Завершен
90' +3
ГОЛ! 3:1! Валентин Солодаренко
ГОЛ с пенальти! 3:0! Тарас Гаглоев
88'
Замена
Давид Тепсикоев ️️️️➡️️ Махач Абдулхамидов
84'
84'
Замена
️️️️➡️️ Расул Жангуразов
Замена
Артур Козырев ️️️️➡️️ Анзор Амиралиев
70'
Замена
Мурат Ышык ️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
70'
46'
Замена
️️️️➡️️ Рустам Халназаров
ГОЛ! 2:0! Артем Закиров
30'
ГОЛ! 1:0! Алан Багаев
20'
Желтая карточка
Сослан Качмазов
14'
Замена
️️️️➡️️ Сослан Качмазов
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Давид Бязров
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЛЗ
8
Алан Хугаев
ЛЗ
14
Анзор Амиралиев
ПЗ
71
Артур Бязров
ПЗ
9
Артем Закиров
ПЗ
76
Георгий Каркузаев
ЛП
37
Тарас Гаглоев
ПП
55
Заурбек Рамонов
ЦФ
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Ставрополь
1
Вадим Гуськов
ВР
47
Валентин Солодаренко
ЛЗ
23
Геннадий Шульга
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ЛЗ
18
Ринат Гараев
ПЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛП
77
Расул Жангуразов
ЦП
48
Данила Шилов
ПП
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Алания
87
Тимур Булацев
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
58
Мурат Ышык
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
Динамо Ставрополь
23
Илья Ганюк
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
26
Дмитрий Кратков
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
3-2-2-2
1
Бязров
71
Бязров
4
Качмазов
5
Багаев
8
Хугаев
9
Закиров
76
Каркузаев
37
Гаглоев
99
Абдулхамидов
55
Рамонов
3-2-3-1
1
Гуськов
19
Рымарь
47
Солодаренко
23
Шульга
32
Карасёв
7
Кудряшов
48
Шилов
77
Жангуразов
20
Халназаров
10
Сычев
99
Абдулхамидов
57
Тепсикоев
57
Тепсикоев
99
Абдулхамидов
55
Рамонов
58
Ышык
58
Ышык
55
Рамонов
14
Амиралиев
21
Козырев
21
Козырев
14
Амиралиев
26
Кратков
26
Кратков
Остались в запасе
Алания
Динамо Ставрополь
87
Тимур Булацев
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
23
Илья Ганюк
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
87
Тимур Булацев
ЦЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
0
Ruslan Bagaev
ЦЗ
Остались в запасе
23
Илья Ганюк
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
11
Михаил Гайнов
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Алания - Динамо Ставрополь
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
17
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Sivkov
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Динамо Ставрополь
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Больше новостей
Последние матчи
Все
Алания
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 