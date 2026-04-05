6 апреля в рамках 27-го тура российской Первой лиги «Уфа» примет «Торпедо». Хозяева занимают 16-е место с 26 очками, гости расположились на 11-й строчке с 33 очками. «Торпедо» находится в отличной форме, тогда как «Уфа» борется за выживание.

«Уфа»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме. Команда побеждает в 4 последних домашних матчах, что является хорошим показателем. В последних 5 играх «Уфа» забила 0.80 гола в среднем и пропустила 1.00. Лучший бомбардир – Дилан Ортис (7 голов в 20 матчах). В личных встречах с «Торпедо» «Уфа» не проигрывает в 11 из 12 последних матчей.

«Торпедо»

Гости находятся в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Торпедо» забило 2.00 гола в среднем и пропустило 0.60. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Александр Юшин (7 голов в 27 матчах). В личных встречах с «Уфой» «Торпедо» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и не пропускает в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Уфа»

Поражение в последнем матче от «Енисея» (0:1)

«Торпедо»

Победа в последнем матче над «СКА Хабаровск» (4:1)

Прогноз на матч «Уфа» – «Торпедо»

«Торпедо» находится в отличной форме: 3 победы подряд, мощная атака и надeжная оборона. «Уфа» дома сильна (4 победы подряд), но в личных встречах с «Торпедо» имеет проблемы в последнее время. Учитывая форму гостей и их оборонительную стабильность в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Торпедо».

