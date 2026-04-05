6 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» примет «Рубин». Хозяева замыкают турнирную таблицу с 9 очками (16-е место), гости расположились на 8-й строчке с 30 очками. «Сочи» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.
Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. «Сочи» пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх сочинцы забили 1.40 гола в среднем и пропустили 2.20. Лучший бомбардир – Мартин Крамарич (5 голов в 20 матчах). В личных встречах с «Рубином» у хозяев статистика негативная.
Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Рубин» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Мирлинд Даку (10 голов в 22 матчах). В личных встречах с «Сочи» «Рубин» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 5 последних очных встречах.
Прогноз на матч «Сочи» – «Рубин»
«Сочи» находится в ужасной форме: 5 поражений подряд и катастрофическая оборона (2.20 пропущенных). «Рубин» стабилен, имеет надeжную оборону и не проигрывает «Сочи» в 5 последних матчах. Учитывая кризис хозяев и хорошую форму гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Рубина».
Рекомендованные ставки
- Победа «Рубина» – коэффициент 1.98
- Тотал меньше 2.5 голов