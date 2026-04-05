«Сочи» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.98

05 апреля 2026 10:48
Сочи - Рубин
06 апр. 2026, понедельник 19:30 | Россия. Премьер-лига, 23 тур
6 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» примет «Рубин». Хозяева замыкают турнирную таблицу с 9 очками (16-е место), гости расположились на 8-й строчке с 30 очками. «Сочи» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.

«Сочи»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. «Сочи» пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх сочинцы забили 1.40 гола в среднем и пропустили 2.20. Лучший бомбардир – Мартин Крамарич (5 голов в 20 матчах). В личных встречах с «Рубином» у хозяев статистика негативная.

«Рубин»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Рубин» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Мирлинд Даку (10 голов в 22 матчах). В личных встречах с «Сочи» «Рубин» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 5 последних очных встречах.

Факты о командах

«Сочи»

  • Поражение в последнем матче от «Балтики» (0:4)
  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

«Рубин»

  • Ничья в последнем матче с «Крыльями Советов» (0:0)
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Сочи»

Прогноз на матч «Сочи» – «Рубин»

«Сочи» находится в ужасной форме: 5 поражений подряд и катастрофическая оборона (2.20 пропущенных). «Рубин» стабилен, имеет надeжную оборону и не проигрывает «Сочи» в 5 последних матчах. Учитывая кризис хозяев и хорошую форму гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Рубина».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» – коэффициент 1.98
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи
