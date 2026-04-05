6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Дженоа». Хозяева занимают 5-е место с 54 очками, гости расположились на 13-й строчке с 33 очками. «Ювентус» борется за место в Лиге чемпионов и имеет отличную статистику личных встреч.

«Ювентус»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. «Ювентус» забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В последних 5 играх туринцы забили 2.40 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Кенан Йылдыз (14 голов в 44 матчах). В личных встречах с «Дженоа» «Ювентус» побеждает в 3 последних матчах, не пропускает в 4 последних очных встречах и забивает в 3 последних.

«Дженоа»

Гости подходят к матчу после поражения от «Удинезе» (0:2). В последних 5 играх «Дженоа» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Лоренцо Коломбо (6 голов в 32 матчах). В личных встречах с «Ювентусом» у гостей статистика крайне негативная.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Дженоа»

«Ювентус» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет мощную атаку и феноменальную статистику личных встреч (3 победы подряд, 4 «сухих» матча). «Дженоа» не может забить «Ювентусу» уже 4 матча. Учитывая форму хозяев и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Ювентуса» с «сухим» матчем.

