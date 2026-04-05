«Ювентус» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.37

05 апреля 2026 10:27
Ювентус - Дженоа
06 апр. 2026, понедельник 19:00 | Италия. Серия А, 31 тур
1.37
Победа «Ювентуса»
6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Дженоа». Хозяева занимают 5-е место с 54 очками, гости расположились на 13-й строчке с 33 очками. «Ювентус» борется за место в Лиге чемпионов и имеет отличную статистику личных встреч.

«Ювентус»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. «Ювентус» забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В последних 5 играх туринцы забили 2.40 гола в среднем и пропустили 1.20. Лучший бомбардир – Кенан Йылдыз (14 голов в 44 матчах). В личных встречах с «Дженоа» «Ювентус» побеждает в 3 последних матчах, не пропускает в 4 последних очных встречах и забивает в 3 последних.

«Дженоа»

Гости подходят к матчу после поражения от «Удинезе» (0:2). В последних 5 играх «Дженоа» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Лоренцо Коломбо (6 голов в 32 матчах). В личных встречах с «Ювентусом» у гостей статистика крайне негативная.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Ничья в последнем матче с «Сассуоло» (1:1)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Дженоа»

«Дженоа»

  • Поражение в последнем матче от «Удинезе» (0:2)
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может забить «Ювентусу» в 4 последних очных матчах
  • Проигрывает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Ювентус» – «Дженоа»

«Ювентус» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет мощную атаку и феноменальную статистику личных встреч (3 победы подряд, 4 «сухих» матча). «Дженоа» не может забить «Ювентусу» уже 4 матча. Учитывая форму хозяев и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Ювентуса» с «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.37
  • Индивидуальный тотал «Дженоа» меньше 0.5

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Дженоа Ювентус
