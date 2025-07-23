24 июля на стадионе «Георгий Аспарухов» в Софии состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским «Левски» и португальской «Брагой». Обе команды пребывают в отличной форме: хозяева не проигрывают 14 матчей подряд, а гости выиграли последние пять встреч. В предстоящем поединке сойдутся атакующие стили и уверенные обороны – ожидается качественный и тактически насыщенный матч.

«Левски»

Болгарский клуб подходит к игре с внушительной серией – 14 матчей без поражений, включая победу над «Хапоэлем» в серии пенальти и разгром «Монтаны» 5:0 в национальном чемпионате. За последние 5 матчей «Левски» забил 12 голов и пропустил всего 3 – в среднем 2.40 забито и 0.60 пропущено за игру.

Команда отлично чувствует себя на своeм поле, быстро переходит из обороны в атаку и умело использует стандарты. Особенно выделяются последние встречи – команда демонстрирует стабильную реализацию моментов и уверенность в защите, что делает еe неудобным соперником даже для более классных команд.

«Брага»

Португальский клуб провeл мощную серию товарищеских матчей: пять побед подряд, включая уверенные виктории над «Сельтой» (3:1), «Панатинаикосом» и «Морейренсе». «Брага» забивает в 16 матчах подряд, при этом в последних пяти играх – 10 голов при всего 2 пропущенных. Средние показатели: 2.00 гола забито и лишь 0.40 пропущено.

Команда действует сбалансированно: надeжная оборона сочетается с вариативной атакой, а высокий уровень индивидуального мастерства позволяет решать исход матчей в ключевые моменты. Даже в гостях «Брага» умеет навязывать темп и контролировать пространство.

Факты о командах

«Левски»

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 14 матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Только 3 пропущенных мяча за 5 игр

«Брага»

В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 5 последних матчах

Забивает в 16 матчах подряд

Только 2 пропущенных гола за последние 5 матчей

Прогноз на матч

И «Левски», и «Брага» находятся в отличной форме, но у гостей больше опыта на международной арене и лучше сбалансированный состав. Болгары могут упереться на домашнем поле, но оборона «Браги» и еe атакующая стабильность дают преимущество португальцам. Учитывая, что обе команды регулярно забивают и действуют с позиции силы, ставка на «обе забьют» с исходом в пользу гостей выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки: