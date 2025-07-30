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«Брага» - «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73

30 июля 2025 20:48
Брага - Левски
31 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 раунд
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1.73
Победа «Браги» с форой -1,5
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31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени состоится матч второго

квалификационного раунда Лиги Европы. Португальская «Брага» встретится с «Левски». Первый поединок состоялся в Болгарии и завершился мировым исходом – 0:0.

«Брага»

«Брага» подходит к игре как фаворит, несмотря на неудачу в первом матче. Португальцы ещe не начали сезон в Примейре, но в межсезонье показали впечатляющие результаты, выиграв все пять товарищеских встреч с общим счeтом 10:2.

На своем поле «оружейники» будут играть первым номером и намереваются вскрыть оборону не уступчивого соперника из Софии.

Последние три игры:

  • Лески – Брага 0:0
  • Брага – Сельта 3:1
  • Брага – Морейренсе 2:0

«Левски»

В чемпионате Болгарии «синие» стартовали с двух побед (7:1 по голам), а в первом раунде квалификации Лиги Европы прошли «Хапоэль» Беэр-Шева по пенальти после двух ничьих.

Последние три игры:

  • Септември – Левски 1:2
  • Левски – Брага 0:0
  • Левски – Монтана 5:0

Очные встречи:

Доселе пути команд ни разу не пересекались ни на официальном уровне, ни на уровне «товарняков».

Прогноз на матч «Брага» – «Левски»

«Брага» имеет явное преимущество благодаря домашнему полю и более высокому классу. Португальцы, вероятно, будут доминировать и гостям придется несладко. Полагаем, что «Брага» успешно решит задачу выхода в следующий раунд второго по рангу клубного турнира Старого света.

Прогноз: победа «Браги» с форой -1,5, коэффициент – 1.73. Прогноз на точный счет – 2:0.

1.73
Победа «Браги» с форой -1,5
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Левски Брага
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