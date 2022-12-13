- 24 января
- 12:57 Стало известно, какую неустойку «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» за отмену матчей 3
- 09:44 «Спартак» будет добиваться компенсации от «Левски» за отмену товарищеского матча
- 23 января
- 11:44 «Процесс небыстрый». «Спартак» – о компенсации от «Левски» за сорванный матч 2
- 22 января
- 10:33 «Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ 7
- 21 января
- 17:46 «Болгары – профессиональные предатели». Червиченко прокомментировал отказ «Левски» играть с клубами РПЛ 24
- 10:49 «Левски» назвал причину отмены товарищеских матчей с российскими командами 2
- 20 января
- 23:50 «Левски» отказался играть со «Спартаком» из-за давления со стороны правительства Болгарии 5
- 17:42 «Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча 5
- 15:39 В «Спартаке» объяснили отказ «Левски» от товарищеского матча 8
- 15:13 «Левски» отменил все товарищеские матчи с командами из России
- 14:32 «Спартак» сообщил об отмене товарищеского матча с «Левски» 8
- 13 января
- 11:40 «Краснодар» отменил товарищеский матч с «Левски»
- 11 января
- 19:02 Ультрас «Левски» выступили против матчей команды с российскими клубами 13
- 8 января
- 20:53 Болгарский «Левски» сыграет в январе со «Спартаком» и еще двумя клубами РПЛ 3
- 13 декабря 2022
- 16:16 «Спартак» анонсировал товарищеский матч с 26-кратным чемпионом Болгарии
- 28 апреля 2022
- 17:04 Попов – о переходе в «Левски»: «Настало время вернуться домой. Туда, где всe началось»
- 14:46 Попов останется в «Сочи» до конца сезона 1
- 14:16 Фото Попов подписал двухлетний контракт с «Левски». Он играл в России с 2012 года 2
- 7 апреля 2022
- 22:37 Попов может летом перейти из «Сочи» в «Левски» 2
- 1 января 2022
- 21:47 Попов может покинуть «Сочи» и вернуться в Болгарию 3
- 4 июля 2020
- 13:39 «Локомотив» может купить форварда «Левски» Роберту 1
- 25 июня 2019
- 22:48 Семак – после победы над «Левски»: «Жду новичков, но пока их нет» 7
- 20:53 Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски» 5
- 18:08 Жирков, Нобоа и Азмун – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Левски»
- 11 июня 2019
- 13:29 «Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой» 5
- 3 сентября 2018
- 07:43 Ласина Траоре ведет переговоры с «Левски» 2
- 16 февраля 2017
- 17:36 Российский бизнесмен сделал предложение о покупке «Левски» 5