04.08.2026, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Левски
Левски
4-1-2-1-2
92
Вуцов
50
Димитров
31
Серафимов
20
Сентельес
21
Невес
19
Мубарик
35
Мигел Лобу Араухо
18
11
Око-Флекс
17
Бала
7
Саторно
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
44
Африко
3
Мата
8
Байбек
13
Оксанен
22
9
Эдмилсон
28
Гуал
19
Юккола
11
Око-Флекс
10
10
11
Око-Флекс
7
Саторно
9
Мендоса
9
Мендоса
7
Саторно
17
Бала
28
28
17
Бала
31
Серафимов
22
22
31
Серафимов
8
Байбек
4
Касабулат
4
Касабулат
8
Байбек
25
Широбоков
25
Широбоков
28
Гуал
20
Тапалов
20
Тапалов
28
Гуал
9
Эдмилсон
81
Бекболат
81
Бекболат
9
Эдмилсон
19
Юккола
15
Биркурманов
15
Биркурманов
19
Юккола
Остались в запасе
Левски
Кайрат
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
77
Adrian Raychev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
77
Adrian Raychev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Левски - Кайрат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Левски» против «Кайрата», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левски» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»