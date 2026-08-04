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  • «Левски» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Левски» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 19:20
Левски
04.08.2026, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Кайрат
90+2' С. Мигел Лобу Араухо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
21
Алдаир Невес
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
35
Серхио Мигел Лобу Араухо
ЦП
18
Gašper Trdin
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
17
Эвертон Бала
ЛФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
22
Gustavo Mendonca
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Левски
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
9
Хуан Мендоса
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
28
Steven Stoyanchov
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Кайрат
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Азамат Туякбаев
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
4-1-2-1-2
92
Вуцов
50
Димитров
31
Серафимов
20
Сентельес
21
Невес
19
Мубарик
35
Мигел Лобу Араухо
18
11
Око-Флекс
17
Бала
7
Саторно
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
44
Африко
3
Мата
8
Байбек
13
Оксанен
22
9
Эдмилсон
28
Гуал
19
Юккола
11
Око-Флекс
10
10
11
Око-Флекс
7
Саторно
9
Мендоса
9
Мендоса
7
Саторно
17
Бала
28
28
17
Бала
31
Серафимов
22
22
31
Серафимов
8
Байбек
4
Касабулат
4
Касабулат
8
Байбек
25
Широбоков
25
Широбоков
28
Гуал
20
Тапалов
20
Тапалов
28
Гуал
9
Эдмилсон
81
Бекболат
81
Бекболат
9
Эдмилсон
19
Юккола
15
Биркурманов
15
Биркурманов
19
Юккола
Остались в запасе
Левски
Кайрат
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
77
Adrian Raychev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
77
Adrian Raychev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
32
A. Nurgaliev
ЦЗ
17
Азамат Туякбаев
АП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Левски - Кайрат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Левски» против «Кайрата», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левски»«Кайрат»

«Левски» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Левски
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