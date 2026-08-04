Смотреть прямую трансляцию матча «Левски» против «Кайрата», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левски» – «Кайрат»