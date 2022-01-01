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Болгария. Первая лига
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Левски
Состав
€ 33 млн
Левски - состав команды
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Георги Аспарухов
Сайт:
http://www.levski.bg/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
92
Вуцов Светослав
Вра
24
€ 3 млн
3
Сантос Майкон Араужо дос
Защ
26
€ 3.5 млн
4
Макун Кристиан
Защ
26
€ 3.5 млн
50
Димитров Кристиан
Защ
29
€ 2.5 млн
6
Цунами
Защ
30
€ 2 млн
21
Невес Алдаир
Защ
26
€ 1.8 млн
71
Камдем Оливье
Защ
23
€ 1.2 млн
31
Серафимов Никола
Защ
27
€ 0.9 млн
20
Сентельес Алехандро
Защ
27
€ 0.8 млн
6
Stipe Vulikić
Защ
-
35
Мигел Лобу Араухо Серхио
Пол
26
€ 3 млн
8
Груйич Марко
Пол
30
€ 1.8 млн
18
Трдин Гашпер
Пол
28
€ 1.2 млн
19
Мубарик Мехди
Пол
25
€ 0.9 млн
23
Мислович Патрик
Пол
25
€ 0.5 млн
70
Костадинов Георгий
Пол
36
€ 0.15 млн
2
Hevertton Santos
Пол
-
7
Fábio Costa
Пол
-
8
Carlos Ohene
Пол
-
10
Asen Ivanov Mitkov
Пол
-
47
Akram Bouras
Пол
-
17
Бала Эвертон
Нап
27
€ 3 млн
11
Око-Флекс Армстронг
Нап
24
€ 1 млн
9
Мендоса Хуан
Нап
27
€ 1 млн
45
Дуганджич Марко
Нап
32
€ 0.7 млн
7
Саторно Рейналдо
Нап
25
€ 0.7 млн
99
Кирилов Радослав
Нап
34
€ 0.3 млн
22
Mazire Soula
Нап
-
77
Adrian Raychev
Нап
-
78
Martin Lukov
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 9
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