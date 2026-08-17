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«Левски» – «АЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

17 августа 2026 9:34
Левски - АЕК
18 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Левски»
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между софийским «Левски» и афинским АЕК пройдет 18 августа в Софии на стадионе «Васил Левски». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, 14 матчей с голами и четыре сухих матча, тогда как гости также стабильны, не проигрывая в 11 из 13 последних встреч. Обе команды демонстрируют высокую результативность и надежную игру в обороне, но «Левски» имеет преимущество домашнего поля. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – болгарский гранд, который набрал ход и будет использовать поддержку трибун, или греческий клуб, который полагается на свой опыт и стабильность?

Кто победит в матче

В пользу «Левски» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Софийский клуб выиграл четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Левски» не пропускает в четырех последних матчах и забивает в 14 встречах подряд. В квалификационных раундах болгары уверенно прошли «Кайрат» (1-0 и 1-0) и «Университатю Крайова» (2-2 на выезде и домашняя победа), что подтверждает их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Васил Левски» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

АЕК подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в четырех последних матчах. Греческий клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, что свидетельствует о стабильности. Однако защита гостей выглядит менее надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах АЕК показывал неоднозначные результаты, но в официальных играх команда действует более собранно. В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но опыт выступлений в еврокубках у АЕК выше, чем у «Левски».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Левски» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, а также длительную голевую серию. АЕК опасен в атаке и стабилен, но его оборона уязвима. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют сухую серию, они выглядят фаворитами, хотя греческий клуб способен забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Левски» впечатляет – четыре победы подряд, четырнадцать матчей с голами и четыре сухих матча, тогда как АЕК стабилен, но уступает в защитных показателях. Учитывая домашнее поле и надежную оборону хозяев, «Левски» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
4 : 0
26.08.2026
Левски
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
4 : 0
26.08.2026
Левски
Лига чемпионов, 4 раунд
Левски
0 : 0
18.08.2026
АЕК

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
92
Светослав Вуцов
ВР
3
Майкон Араужо дос Сантос
ЛАЗ
50
Кристиан Димитров
(К) ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
21
Алдаир Невес
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
35
Серхио Мигел Лобу Араухо
ЦП
17
Эвертон Бала
ЛФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К) ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Левски
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Гашпер Трдин
ОП
27
David Kusso
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Adrian Raychev
ЦФ
28
Steven Stoyanchov
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
9
Хуан Мендоса
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
41
Marios Balamotis
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Александр Зубков
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
4-2-1-1-2
92
Вуцов
50
Димитров
31
Серафимов
20
Сентельес
21
Невес
3
Сантос
19
Мубарик
35
Мигел Лобу Араухо
11
Око-Флекс
7
Саторно
17
Бала
4-3-1-2
1
Стракоша
44
Релваш
2
Мукуди
12
Рота
3
Пилиос
6
Кайринен
18
Марин
14
Майер
11
Койта
90
Зини
9
Йович
3
Сантос
28
28
3
Сантос
21
Невес
2
2
21
Невес
17
Бала
22
22
17
Бала
7
Саторно
10
10
7
Саторно
11
Око-Флекс
9
Мендоса
9
Мендоса
11
Око-Флекс
14
Майер
20
Манталос
20
Манталос
14
Майер
9
Йович
19
Варга
19
Варга
9
Йович
11
Койта
8
Гачинович
8
Гачинович
11
Койта
90
Зини
10
Зубков
10
Зубков
90
Зини
Остались в запасе
Левски
АЕК
77
Adrian Raychev
ЦФ
27
David Kusso
ЦП
18
Гашпер Трдин
ОП
4
Кристиан Макун
ЦЗ
1
Ognyan Vladimirov
ВР
78
Martin Lukov
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ВР
41
Marios Balamotis
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
77
Adrian Raychev
ЦФ
27
David Kusso
ЦП
18
Гашпер Трдин
ОП
4
Кристиан Макун
ЦЗ
1
Ognyan Vladimirov
ВР
78
Martin Lukov
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
41
Marios Balamotis
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Левски». Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, четырнадцать матчей с голами), имеют надежную защиту (0,40 пропущенных гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на стабильность, уступают в защитных показателях и играют на выезде. Ожидаем, что «Левски» использует свое преимущество и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Левски» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Левски» и АЕК состоится 18 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Левски» – «АЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

2.90
Победа «Левски»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов АЕК Левски
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