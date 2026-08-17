Матч плей-офф Лиги чемпионов между софийским «Левски» и афинским АЕК пройдет 18 августа в Софии на стадионе «Васил Левски». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, 14 матчей с голами и четыре сухих матча, тогда как гости также стабильны, не проигрывая в 11 из 13 последних встреч. Обе команды демонстрируют высокую результативность и надежную игру в обороне, но «Левски» имеет преимущество домашнего поля. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – болгарский гранд, который набрал ход и будет использовать поддержку трибун, или греческий клуб, который полагается на свой опыт и стабильность?

Кто победит в матче

В пользу «Левски» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Софийский клуб выиграл четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Левски» не пропускает в четырех последних матчах и забивает в 14 встречах подряд. В квалификационных раундах болгары уверенно прошли «Кайрат» (1-0 и 1-0) и «Университатю Крайова» (2-2 на выезде и домашняя победа), что подтверждает их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Васил Левски» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

АЕК подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в четырех последних матчах. Греческий клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, что свидетельствует о стабильности. Однако защита гостей выглядит менее надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах АЕК показывал неоднозначные результаты, но в официальных играх команда действует более собранно. В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но опыт выступлений в еврокубках у АЕК выше, чем у «Левски».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Левски» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, а также длительную голевую серию. АЕК опасен в атаке и стабилен, но его оборона уязвима. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют сухую серию, они выглядят фаворитами, хотя греческий клуб способен забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Левски» впечатляет – четыре победы подряд, четырнадцать матчей с голами и четыре сухих матча, тогда как АЕК стабилен, но уступает в защитных показателях. Учитывая домашнее поле и надежную оборону хозяев, «Левски» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд АЕК 4 : 0 Левски Лига чемпионов, 4 раунд АЕК 4 : 0 Левски Лига чемпионов, 4 раунд Левски 0 : 0 АЕК

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Левски». Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, четырнадцать матчей с голами), имеют надежную защиту (0,40 пропущенных гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на стабильность, уступают в защитных показателях и играют на выезде. Ожидаем, что «Левски» использует свое преимущество и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Левски» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Левски» и АЕК состоится 18 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.