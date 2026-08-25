Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между греческим АЕКом и болгарским «Левски» пройдет 26 августа 2026 года в Афинах. Первая игра в Софии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Греции. Обе команды подходят к ответной встрече в отличной форме: АЕК не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей и не пропускает в трeх последних играх, а «Левски» не знает поражений в девятнадцати последних встречах и не пропускает в шести последних матчах подряд. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые имеют преимущество домашнего поля и мощную атаку, или гости, чья оборона выглядит неприступной и которые уже доказали свою неуступчивость в первом матче?

Кто победит в матче

АЕК подходит к ответной игре с солидным преимуществом домашнего поля и мощной атакой. Греческий клуб не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,20 гола при всего 0,80 пропущенных. В первом матче АЕК не пропустил на выезде и сохранил свои ворота сухими, что уже является важным достижением. В стартовом матче чемпионата Греции АЕК разгромил «Ираклис 1908» (4:0), подтвердив свою готовность. Оборона хозяев действует образцово – они не пропускают в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и атакующий потенциал делают АЕК явным фаворитом, способным пробить даже самую организованную оборону соперника.

«Левски» подходит к ответной игре с феноменальной защитой. Команда не проигрывает в девятнадцати последних матчах и не пропускает в шести последних встречах подряд – это уникальное достижение для любого уровня. В среднем за последние пять игр болгарский клуб не пропускает ни одного гола (0,00) и забивает 2,00 мяча за игру. В первом матче «Левски» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности против мощной атаки АЕКа, а в чемпионате Болгарии разгромил «Спартак Варна» (6:0). Однако в гостевых матчах еврокубков «Левски» может столкнуться с большим давлением, и его обороне предстоит выдержать натиск хозяев на их поле. Тем не менее длительная сухая серия говорит о том, что гости способны на многое.

Итоговый вывод: АЕК является фаворитом благодаря домашнему полю и атакующей мощи, но «Левски» обладает лучшей обороной и не пропускает уже шесть матчей. Хозяевам предстоит взломать неприступную защиту гостей, что может оказаться непростой задачей. Однако класс и поддержка трибун должны помочь АЕКу добиться победы с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, который завершился вничью 0:0. Обе команды не пропустили, что говорит о равной силе обороны. Текущая форма «Левски» – девятнадцать матчей без поражений и шесть сухих матчей подряд, тогда как АЕК не пропускает в трeх последних играх и стабильно забивает. Домашний фактор склоняет чашу весов в пользу хозяев, но сухая серия гостей делает этот матч крайне непредсказуемым.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд АЕК 4 : 0 Левски Лига чемпионов, 4 раунд АЕК 4 : 0 Левски Лига чемпионов, 4 раунд Левски 0 : 0 АЕК

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа АЕКа с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, мощная атака и надeжная оборона хозяев должны помочь им преодолеть неприступную защиту «Левски» и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Гости способны удерживать свои ворота сухими, но на выезде против такого соперника им будет крайне сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуемая ставка – победа АЕКа с форой (-1) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между АЕКом и «Левски» состоится 26 августа 2026 года в Афинах и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.