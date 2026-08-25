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«АЕК» – «Левски»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

25 августа 2026 10:00
АЕК - Левски
26 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа АЕКа с форой (-1)
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между греческим АЕКом и болгарским «Левски» пройдет 26 августа 2026 года в Афинах. Первая игра в Софии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Греции. Обе команды подходят к ответной встрече в отличной форме: АЕК не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей и не пропускает в трeх последних играх, а «Левски» не знает поражений в девятнадцати последних встречах и не пропускает в шести последних матчах подряд. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые имеют преимущество домашнего поля и мощную атаку, или гости, чья оборона выглядит неприступной и которые уже доказали свою неуступчивость в первом матче?

Кто победит в матче

АЕК подходит к ответной игре с солидным преимуществом домашнего поля и мощной атакой. Греческий клуб не проигрывает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,20 гола при всего 0,80 пропущенных. В первом матче АЕК не пропустил на выезде и сохранил свои ворота сухими, что уже является важным достижением. В стартовом матче чемпионата Греции АЕК разгромил «Ираклис 1908» (4:0), подтвердив свою готовность. Оборона хозяев действует образцово – они не пропускают в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и атакующий потенциал делают АЕК явным фаворитом, способным пробить даже самую организованную оборону соперника.

«Левски» подходит к ответной игре с феноменальной защитой. Команда не проигрывает в девятнадцати последних матчах и не пропускает в шести последних встречах подряд – это уникальное достижение для любого уровня. В среднем за последние пять игр болгарский клуб не пропускает ни одного гола (0,00) и забивает 2,00 мяча за игру. В первом матче «Левски» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности против мощной атаки АЕКа, а в чемпионате Болгарии разгромил «Спартак Варна» (6:0). Однако в гостевых матчах еврокубков «Левски» может столкнуться с большим давлением, и его обороне предстоит выдержать натиск хозяев на их поле. Тем не менее длительная сухая серия говорит о том, что гости способны на многое.

Итоговый вывод: АЕК является фаворитом благодаря домашнему полю и атакующей мощи, но «Левски» обладает лучшей обороной и не пропускает уже шесть матчей. Хозяевам предстоит взломать неприступную защиту гостей, что может оказаться непростой задачей. Однако класс и поддержка трибун должны помочь АЕКу добиться победы с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, который завершился вничью 0:0. Обе команды не пропустили, что говорит о равной силе обороны. Текущая форма «Левски» – девятнадцать матчей без поражений и шесть сухих матчей подряд, тогда как АЕК не пропускает в трeх последних играх и стабильно забивает. Домашний фактор склоняет чашу весов в пользу хозяев, но сухая серия гостей делает этот матч крайне непредсказуемым.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
4 : 0
26.08.2026
Левски
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
4 : 0
26.08.2026
Левски
Лига чемпионов, 4 раунд
Левски
0 : 0
18.08.2026
АЕК

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К) ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Левски
92
Светослав Вуцов
ВР
3
Майкон Араужо дос Сантос
ЛАЗ
50
Кристиан Димитров
(К) ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
21
Алдаир Невес
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
35
Серхио Мигел Лобу Араухо
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
17
Эвертон Бала
ЛФ
АЕК
41
Marios Balamotis
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Александр Зубков
ПВ
90
Зини
ЦФ
Левски
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Гашпер Трдин
ОП
2
Hevertton Santos
ЦП
27
David Kusso
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
28
Steven Stoyanchov
ЦФ
9
Хуан Мендоса
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
3
Пилиос
2
Мукуди
44
Релваш
12
Рота
14
Майер
18
Марин
6
Кайринен
11
Койта
19
Варга
9
Йович
4-2-1-1-2
92
Вуцов
21
Невес
31
Серафимов
20
Сентельес
50
Димитров
19
Мубарик
3
Сантос
35
Мигел Лобу Араухо
11
Око-Флекс
7
Саторно
17
Бала
18
Марин
16
Арриага
16
Арриага
18
Марин
11
Койта
20
Манталос
20
Манталос
11
Койта
9
Йович
8
Гачинович
8
Гачинович
9
Йович
14
Майер
10
Зубков
10
Зубков
14
Майер
19
Варга
90
Зини
90
Зини
19
Варга
17
Бала
18
Трдин
18
Трдин
17
Бала
3
Сантос
27
27
3
Сантос
35
Мигел Лобу Араухо
10
10
35
Мигел Лобу Араухо
7
Саторно
9
Мендоса
9
Мендоса
7
Саторно
11
Око-Флекс
22
22
11
Око-Флекс
Остались в запасе
АЕК
Левски
41
Marios Balamotis
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
2
Hevertton Santos
ЦП
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Steven Stoyanchov
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
Остались в запасе
41
Marios Balamotis
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
Остались в запасе
2
Hevertton Santos
ЦП
1
Ognyan Vladimirov
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Steven Stoyanchov
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа АЕКа с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, мощная атака и надeжная оборона хозяев должны помочь им преодолеть неприступную защиту «Левски» и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Гости способны удерживать свои ворота сухими, но на выезде против такого соперника им будет крайне сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуемая ставка – победа АЕКа с форой (-1) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между АЕКом и «Левски» состоится 26 августа 2026 года в Афинах и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

АЕК – «Левски»: смотреть онлайн.

1.80
Победа АЕКа с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Левски АЕК
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