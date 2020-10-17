Слуцкий – о поражении от «Краснодара»: «Игра была равной. Санкции к Бегичу? Ну, отрубим ему ногу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). По его мнению, игра была равна.

«Сложно комментировать игру, которая, на мой взгляд, была равной. Сегодня мы допустили много грубейших ошибок, которые определили результат. Не могу сказать, что «Краснодар» особо переигрывал нас в первом тайме, у соперника не было много голевых моментов. Тяжелый матч, как и прогнозировалось, так как обе команды не в лучшем состоянии после матчей сборных. Такой матч, когда нужно ждать ошибки соперника и просто терпеть. К сожалению, ошибки допустили мы.

Санкции к Силвие Бегичу? Ну, отрубим ему ногу, посмотрим, как будет бегать.

Конечно, и травма Хвичи Кварацхелии сказалась. Можно сказать, он вообще не играл», – считает Слуцкий.