Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

13 ноября 2021, 14:20
6

Центральный защитник «Крылья Советов» Силвие Бегич, арендованный в сентябре у «Рубина», рассказал о планах стать гражданином Российской Федерации.

– А у тебя на фоне проблем Хорватии в обороне еще есть шанс попасть в сборную?

- Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную.

Думаю, мое время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.

– А от сборной Боснии и Герцеговины к тебе есть интерес? Именно на территории этой страны ты вырос.

- Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером.

Мой город Посушье в Герцеговине маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Имотски, и я родился в Хорватии. Моя семья жила в Герцеговине рядом с границей, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.

– А за сборную России согласишься играть, если вызовут?

– Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.

  • Бегич играет в России с июля 2017 года.
  • До «Крыльев» и «Рубина» он выступал за «Оренбург».
  • В июне футболисту исполнилось 28 лет. Ни за одну сборную он не заигран.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин Бегич Силвие
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андреич
1636803063
Ну да, ну да. Дошло, что с паспортом РФ денег в РПЛ гораздо больше поднять можно.
Ответить
Вомбат
1636804362
Я думаю, его единственной мотивацией было то, что он серб с чуждым ему хорватским гражданством. Если бы он был хорват, его звали бы Silvio, а его зовут Silvije, это сербское имя. Для серба, живущего в России, получить российское гражданство так же естественно, как для украинца или белоруса.
Ответить
Hektor 84
1636816246
Вот еще одно дитя лимита. А эксперты лепят вот ужесточим лимит и к нам перестанут ехать низко квалифицированные футболисты. Осталось написать что он потенциальное усиление для сборной.
Ответить
Форвард 79
1636819967
Что это значит, паспорт давай, но за сборную играть не буду, я так лимит на@@ть хочу. Смысл тогда от такого лимита. Лимит ведь направлен на помощь в комплектовании сборной. Вообще на мой взгляд в принципе всех кто не может или не ХОЧЕТ играть за сборну нашей страны надо признать легами. ЭТО БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО Чем отличается реальный лег от отказника. Не тот и не другой не играет за нашу сборную, а статус в заявке занимают разный
Ответить
Главные новости
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
8
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
7
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Все новости
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
5
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
3
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
3
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+