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    Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

    Центральный защитник «Крылья Советов» Силвие Бегич, арендованный в сентябре у «Рубина», рассказал о планах стать гражданином Российской Федерации.

    – А у тебя на фоне проблем Хорватии в обороне еще есть шанс попасть в сборную?

    - Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную.

    Думаю, мое время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.

    – А от сборной Боснии и Герцеговины к тебе есть интерес? Именно на территории этой страны ты вырос.

    - Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером.

    Мой город Посушье в Герцеговине маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Имотски, и я родился в Хорватии. Моя семья жила в Герцеговине рядом с границей, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.

    – А за сборную России согласишься играть, если вызовут?

    – Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.

    • Бегич играет в России с июля 2017 года.
    • До «Крыльев» и «Рубина» он выступал за «Оренбург».
    • В июне футболисту исполнилось 28 лет. Ни за одну сборную он не заигран.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +366

      Андреич 16 минут назад

      Ну да, ну да.
      Дошло, что с паспортом РФ денег в РПЛ гораздо больше поднять можно.

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