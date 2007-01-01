Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

Ну да, ну да.
Дошло, что с паспортом РФ денег в РПЛ гораздо больше поднять можно.
Центральный защитник «Крылья Советов» Силвие Бегич, арендованный в сентябре у «Рубина», рассказал о планах стать гражданином Российской Федерации.
– А у тебя на фоне проблем Хорватии в обороне еще есть шанс попасть в сборную?
- Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную.
Думаю, мое время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.
– А от сборной Боснии и Герцеговины к тебе есть интерес? Именно на территории этой страны ты вырос.
- Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером.
Мой город Посушье в Герцеговине маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Имотски, и я родился в Хорватии. Моя семья жила в Герцеговине рядом с границей, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.
– А за сборную России согласишься играть, если вызовут?
– Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.
- Бегич играет в России с июля 2017 года.
- До «Крыльев» и «Рубина» он выступал за «Оренбург».
- В июне футболисту исполнилось 28 лет. Ни за одну сборную он не заигран.