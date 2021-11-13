Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

Центральный защитник «Крылья Советов» Силвие Бегич, арендованный в сентябре у «Рубина», рассказал о планах стать гражданином Российской Федерации.

– А у тебя на фоне проблем Хорватии в обороне еще есть шанс попасть в сборную?

- Думаю, нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон 2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную.

Думаю, мое время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.

– А от сборной Боснии и Герцеговины к тебе есть интерес? Именно на территории этой страны ты вырос.

- Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером.

Мой город Посушье в Герцеговине маленький, в нем больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Имотски, и я родился в Хорватии. Моя семья жила в Герцеговине рядом с границей, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.

– А за сборную России согласишься играть, если вызовут?

– Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером.