Топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, играющих в Первой лиге.
Теперь топ-10 самых дорогих игроков лиги выглядит так:
- Кирилл Кравцов («Сочи») – 1,5 млн евро;
- Артем Макарчук («Сочи») – 1,5 млн евро;
- Силвие Бегич («Урал») – 1,5 млн евро;
- Игнасио Сааведра («Сочи») – 1,2 млн евро;
- Кевин Андраде («Балтика») – 1 млн евро;
- Виталий Лисакович («Балтика») – 1 млн евро;
- Александр Юшин («Родина») – 1 млн евро;
- Сергей Бородин («Торпедо») – 900 тысяч евро;
- Мартин Секулич («Урал») – 900 тысяч евро;
- Мартин Крамарич («Сочи») – 900 тысяч евро.