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    Топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, играющих в Первой лиге.

    Теперь топ-10 самых дорогих игроков лиги выглядит так:

    1. Кирилл Кравцов («Сочи») – 1,5 млн евро;
    2. Артем Макарчук («Сочи») – 1,5 млн евро;
    3. Силвие Бегич («Урал») – 1,5 млн евро;
    4. Игнасио Сааведра («Сочи») – 1,2 млн евро;
    5. Кевин Андраде («Балтика») – 1 млн евро;
    6. Виталий Лисакович («Балтика») – 1 млн евро;
    7. Александр Юшин («Родина») – 1 млн евро;
    8. Сергей Бородин («Торпедо») – 900 тысяч евро;
    9. Мартин Секулич («Урал») – 900 тысяч евро;
    10. Мартин Крамарич («Сочи») – 900 тысяч евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    05.12.2024 01:43
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